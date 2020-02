Güímar reconoce la lucha social de Carla Antonelli y le otorga una calle

El pleno de Güímar acordó, por unanimidad, rebautizar la calle El Cardón, de El Socorro, con el nombre de Carla Antonelli, en reconocimiento a "su contribución decisiva desde el activismo político, primero, y desde la tribuna de la Asamblea de Madrid, después, a los cambios sociales que se han producido en España desde el final de la dictadura franquista y al reconocimiento oficial a la diversidad sexual, en consonancia con las exigencias que se derivan del citado artículo de nuestra Constitución". El acuerdo plenario se sustenta en una propuesta realizada por la Comisión de Honores y Distinciones.

La vía llevará la denominación oficial de Calle Carla Antonelli (Antigua callle El Cardón) y está situada en el caserío de El Socorro y circunvala una plaza, donde también será emplazado un monolito con busto de bronce en defensa de los colectivos LGTBI. El descubrimiento de ambos elementos (plaza y busto) tendrá lugar el 5 de septiembre, en el marco de las fiestas en honor a Nuestra Señora del Socorro.

Carla Delgado González nació en Güímar en 1959, pero en 1977 "se ve forzada a vivir fuera de su ciudad natal para poder desarrollar plenamente su identidad de género". Antonelli contó a El Intermedio que la noche de San Juan (23 de junio) de ese año, "unos días después de las primeras elecciones democráticas, me detienen, voy a comisaría y me dan una soberana paliza al grito de ya estaréis contentos, maricones, ya tenéis democracia y es donde digo: no, por la esquina no me verán".

Actriz, política y activista transexual de los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexuales (LGTBI). Diputada de la Asamblea de Madrid por el PSOE desde 2011, es la primera y única transexual de España en acceder a dicho cargo. En la actualidad es presidenta de la Comisión de Radio Televisión Madrid y portavoz adjunta de la Comisión de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad, responsable de Familias, Menores y Temas LGTBI.

Luchó por los derechos de este colectivo hasta el punto de protagonizar una huelga de hambre en 2006 para reclamar al Gobierno, entonces presidido por el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, la Ley de Identidad de Género, aprobada el 1 de marzo de 2007.

Multipremiada y con numerosos reconocimientos, su pueblo le entregó en 2009 el Premio Cardón por su trayectoria vital y en 2010 pregonó las fiestas patronales de San Pedro Apóstol.

"En aras de la libertad, tómalo como el abrazo que Güímar te debía por esa lucha incansable que decidiste emprender. Mi enhorabuena y mi reconocimiento más meritorio", escribió el alcalde de Güímar, Airam Puerta, tras el acuerdo plenario. "Se me sale corazón de emoción", respondió la homenajeada al acuerdo plenario de "la ciudad que me vio nacer", dando gracias a quienes promovieron la iniciativa de que "una calle municipio lleve mi nombre; #Güímar siempre #Güímar, me impregna y marca #Gracias #DeGüímarSoy".

El acuerdo plenario unánime del Ayuntamiento de Güímar estuvo precedido por una propuesta de enmienda a presentada por el Grupo Municipal Popular, que proponía otorgar el nombre de Carla Antonelli a la rambla que conecta la plaza del Polígono Industrial Valle de Güímar con el caserío de El Socorro, pasando a denominar Rambla paseo Carla Antonelli, al entender que esta vía tiene una mayor prestancia que la elegida, finalmente, por la Corporación municipal.