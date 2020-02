Los hoteles potencian sus prestaciones mediante la robotización de servicios

La aplicación de la automatización robótica de procesos o RPA (por sus siglas en inglés) al sector hotelero de la Isla y de Canarias es incipiente, si bien en el resto del país es una herramienta con una implantación "que crece exponencialmente". Se trata, esencialmente, de un software que sirve para optimizar la realización de los trabajos rutinarios y casi mecánicos de forma autómata por el equipo en el que se instala, empleando en ello mucho menos tiempo y reduciendo a la mínima el índice de errores. "RPA consiste en implementar un trabajador virtual o robot con el fin de que pueda acceder a los sistemas de información y/o trabajo de la misma forma que una persona realiza un proceso o acción", resume la organización de #HotelRPA: Inteligencia artificial al servicio del sector hotelero y huéspedes.

Las empresas del sector tecnológico Nahitek Digital, UiPath y GF-TIC, con la colaboración de la Oficina de Transformación Digital (OTD) de Ashotel, desarrollaron este encuentro en la Factoría de Innovación Turística (FIT Canarias) de Adeje. Moderada por José Solera, sales manager de Nahitek Digital, en las jornadas intervinieron expertos en la robotización de procesos como Javier Rodríguez, RPA solution manager de Nahitek Digital, e Ignacio Riera, channel alliance manager de UiPath.

Enrique Padrón Fumero (Ashotel) defendió que "la transformación tecnológica" en los hoteles de la isla "alcanza un estado de madurez digital avanzado" hasta el punto de que "la tecnología y los consultores empiezan a adaptarse a las necesidades de las empresas". Sostuvo que la tecnología "es una herramienta cambiante" que requiere "de un ejercicio de continua innovación".

En ese marco, la robotización de la que ayer se habló en la FIT Canarias se presenta como un elemento "generador de ahorro, fundamentalmente", tanto de tiempo, de errores y de recursos como de personal, aunque este aspecto no es inherente a la tecnología presentada ayer, según defendieron sus promotores. Tanto Javier Rodríguez como Ignacio Riera defendieron que la automatización robótica de procesos (RPA) persigue, asimismo, un mejor aprovechamiento del recurso humano que desarrollaba las tareas que asume esta tecnología, "nunca el despido".

El sector hotelero se enfrenta a un mercado cada vez más competitivo en precios y en calidad que tiene que responder a una demanda que también crece en exigencia. "Los viajeros reclaman una atención al cliente personalizada y en la que puedan elegir entre varios servicios". Con esa tesis, los hoteles deberán adaptarse a esta nueva forma de consumir de los clientes optimizando los recursos con los que cuentan. Además, las empresas hoteleras se ven condicionadas por la estacionalidad, lo que les provoca picos de demanda difíciles de cubrir.

El sector conoció ayer en la automatización robótica de procesos un software "que cubre de manera eficiente todos estos nuevos escenarios y cuya implantación está siendo un éxito en procesos como, por ejemplo, el check-in y check-out del área de reservas, las altas y bajas de los empleados en Recursos Humanos y la gestión de nóminas y facturas en el área financiera".

Además de ejecutar tareas repetitivas que requieren de mucho tiempo de ejecución por parte del empleado, "la tecnología RPA transforma la estrategia del negocio, optimizando departamentos y dejando que el trabajador dedique su jornada laboral a actividades de mayor valor añadido y que mejoren la experiencia de usuario".

"Un robot es un equipo, un ordenador. Es un becario", resumió Javier Rodríguez, si bien Ignacio Riera optó por definirlo como "un asistente personal" y desde su convencimiento de que "en el futuro cada empleado tendrá un robot", entendiendo por tal este tipo de software capaz de realizar trabajos de forma autónoma o guiado, porque se presenta en el mercado con ambas posibilidades. De hecho, el coste del "equipo básico" es de 5.500 euros.

"No se equivocan, aceleran la transformación de la empresa, reduce errores, mejora las relaciones, mejora la satisfacción del empleado...". Y más maravillas escucharon ayer los hoteleros, a quienes Riera aseguró que "el banco más importante de Japón" llegó a esta tecnología con el propósito de reducir un millón de horas de trabajo al año, "y eso que a los japoneses les gusta mucho trabajar. Hoy es el único banco de Japón que no trabaja los sábados".

Telecomunicaciones, la banca, lácteos, hostelería y hasta la administración pública está aplicando la automatización robótica de procesos (RPA). "Estos robots hacen las tareas que las personas no quieren hacer por tediosas", defienden los expertos de Nahitek, empresa que aparece en Canarias con el fin de optimizar el tiempo y el rendimiento de la gestión del servicio en los hoteles.

La RPA cuenta con inteligencia cognitiva, "pero también se alimenta de la inteligencia artificial para estructurar datos que permitan iniciar un proceso". Lo asegura José Solera, sales manager de Nahitek Digital, quien apunta que "los fabricantes trabajan en embeber inteligencia artificial en esos robots, de forma que evolucionarán durante los próximos meses". En todo caso, "de lo que hablamos hoy es de inteligencia cognitiva; la inteligencia se la dejamos, de nuevo, al empleado".

Solera es quien afirma que "el número de compañías que adoptan este tipo de soluciones como el uso de los robots crece exponencialmente, tanto los atendidos, que son los que requieren ser activados por una persona, como en los desatendidos, los que funcionan de forma autónoma".

El mercado canario "no es de los punteros en la robotización de procesos; a Canarias le queda un viaje importante que hacer. La distancia es un hándicap, queda mucho por hacer. Es la hora de Canarias", apunta José Solera.