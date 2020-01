"Yo seguiré con mis locuras, no pienso en los premios"

Sus diseños para el Carnaval se caracterizan por la creatividad y por su empeño por innovar cada año. ¿Mantendrá estas características en esta edición de la fiesta?

Sí. Yo seguiré con mis locuras, manteniendo mi sello. Me niego a perder esa identidad creativa que me ha caracterizado durante todos estos años. Hay que arriesgar e innovar.

Comenzó a participar en la Gala de la Reina adulta del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife hace ya más de 20 años. Hasta el momento ha conseguido una dama de honor. ¿Cree que el jurado ha sido injusto con usted?

Puede ser que mis trabajos, al ser tan llamativos, no hayan llegado o gustado al jurado de la Gala de la Reina adulta de la capital. Pero este año me presento aún con más fuerza. Cuando algo te gusta tanto, sigues estando ahí Carnaval tras Carnaval por devoción, sin pensar en los premios. También he participado en las galas de la Reina infantil y de la Tercera Edad de Santa Cruz, y en las de otros municipios, como Puerto de la Cruz, Tacoronte y Candelaria. Por ejemplo, en Tacoronte, conseguí la Reina, y en la Gala infantil de la capital, he logrado, a lo largo de todos estos años, seis damas de honor. Asimismo, he diseñado los disfraces de varias murgas.

¿Y este año, solo se está dedicando a la fantasía de la Gala adulta de la capital?

También presento una candidata en la Gala de los Mayores, con Ansina. En estos Carnavales tenía pensado descansar un poco más y no meterme con demasiados proyectos, pero, al final, no puedes evitar decir que sí.

¿Desde cuando lleva trabajando en el traje que subirá al escenario del Recinto Ferial el próximo 19 de febrero?

Comencé a trabajar desde hace unos cuantos meses. Todo mi equipo, formado por 14 personas, está volcado en las dos fantasías, en la de la Gala adulta y en la de los Mayores.

¿En qué se suele inspirar para crear sus diseños?

En muchas cosas. La inspiración me puede llegar en cualquier momento, caminando por la calle e, incluso, a través de una chica que te inspire.

Y en cuanto a la elección de candidatas, ¿prefiere llevar a cabo casting?

Pues a veces sí que lo prefiero, aunque este año se lo propuse a una amiga mía que conozco desde hace mucho tiempo, Lía González. Ella siempre había querido presentarse, pero aún no había llegado su momento. En esta edición de la fiesta decidí crear algo para ella.

¿Suele elegir a chicas guapas, altas y delgadas?

Yo no voy persiguiendo unos cánones de belleza. Lo importante para mí es que a la candidata le guste el Carnaval y que vaya a disfrutar con la experiencia. Tiene que ser una chica carnavalera, porque ser aspirante requiere de mucho esfuerzo y sacrificio.

¿En qué cree que debería mejorar la Gala de la Reina adulta del Carnaval de Santa Cruz?

Nunca llueve a gusto de todo el mundo. Y una gala que me puede encantar a mí, pues a otro le puede aburrir. Lo que no me parece bien es que la gente critique el trabajo de los directores de este espectáculo sin aportar nada. Vivimos en el país de la protesta y esto no puede ser. Siempre le acabamos buscando el fallo a todo, sin proponer nada nuevo.

¿Cómo cree que lo harán los nuevos directores de este año, los diseñadores Marcos y María?

Estoy convencido de que Marcos y María harán un buen trabajo. Estamos en un año de cambios. Creo que este pude ser un buen Carnaval si todos ponemos de nuestra parte.

¿Considera que el jurado debería estar formado por personas más expertas en el diseño y en el Carnaval?

Sé que es muy difícil elegir a los componentes del jurado de la Gala. Pero yo creo que este debe estar formado por personas de todas las profesiones, debe ser lo más variopinto posible. Mientras más opiniones y más diferentes, mejor.

¿Estaría a favor de que el público también pudiese votar desde sus casas para elegir a la Reina del Carnaval?

Sí, a mí eso me parecería bien.

¿Qué artista le gustaría que actuase en la Gala?

Pues no creo que sea necesario que la Gala de la Reina tenga que contar con la actuación de un artista nacional o internacional. Yo cerraría este espectáculo con algún momento emocionante, protagonizado, por ejemplo, por todas las rondallas juntas. No sé que sentido tiene traer a alguien que no sabe ni de lo que va el Carnaval chicharrero.

¿Qué opina sobre la posibilidad de que el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife también contase con un Rey?

No estoy muy de acuerdo con tal posibilidad. Y no tiene nada que ver ni con machismo ni con sexismo. Nuestra Gala de la Reina es historia, es una costumbre de nuestra fiesta. Inventar ahora, de repente, un espectáculo para elegir a un Rey, no tendría mucho sentido, no sería Carnaval.