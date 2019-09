Malestar empresarial porque prevén la pérdida de Los Tarajales

Aunque el gobierno municipal de Arona documenta que cumple en tiempo y forma con la tramitación preceptiva para lograrlo, la directiva de la Zona Comercial Abierta (ZCA) de Los Cristianos dice que están "tremendamente decepcionados" porque, en un encuentro mantenido con el alcalde, José Julián Mena, "pudimos constatar que existe una alta probabilidad de que perdamos la oportunidad de desarrollar" el proyecto de regeneración de la playa Los Tarajales, "iniciativa de vital importancia para nuestra ciudad y resto del municipio".

Este colectivo empresarial y comercial dice saber que el estudio de impacto medioambiental vigente, "absolutamente necesario para la ejecución del proyecto, caducará este mes de diciembre sin que nos conste, de manera fehaciente, que desde la Corporación local se haya iniciado ningún procedimiento al respecto". Afirmación que realiza el colectivo antes de indicar que en la reunión "se nos dijo que se había solicitado, pero no se nos informó ante qué organismo, ni plazos, ni si es viable la misma". Advierten de que si caducara, "la consecuencia directa sería que no podrá ejecutarse el proyecto", con consecuencias para Los Cristianos y su área comercial.

A las 15:20 horas del pasado 14 de agosto, el Ayuntamiento de Arona remitió al Servicio Provincial de Costas de Tenerife la solicitud de prórroga de la declaración de impacto ambiental del proyecto Regeneración de la playa de Los Tarajales y reforma del paseo marítimo, T.M. de Arona. El gobierno municipal optó ayer por mantener un prudente silencio ante el pronunciamiento público del colectivo empresarial de la ZCA Los Cristianos. Los mismos que aseguran en un comunicado que tienen "máxima preocupación" por este asunto, ya que "entendemos que la inversión en las zonas públicas turísticas es fundamental para mantener la competitividad de nuestro litoral y, concretamente, de Los Cristianos, en el mercado turístico".

Tras pedir al gobierno local que lidere la solución al problema, desde ZCA Los Cristianos se afirma que el comercio local "no pasa por su mejor momento y a su mejora no contribuye en nada la actitud pasiva del Ayuntamiento de Arona, que no solo será responsable de la pérdida de la inversión para la rehabilitación integral de la bahía, sino que ha reconocido, a través de su máximo responsable, que para este mandato no se ha considerado el desarrollo de ningún proyecto ni iniciativa que contribuya a mejorar nuestro entorno".

Concluye este colectivo empresarial expresando sus dudas acerca de cómo se revertirá la situación en Los Cristianos, "sin entrar a valorar cuestiones como limpieza, inseguridad ciudadana, ocupación de dominio y un largo etcétera".