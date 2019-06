Pedro Martín: "No es el momento para especular con una moción de censura"

"No descarto nada, pero no toca especular; venimos a tomar posesión de los cargos y no voy a entrar en una especulación sobre lo que puede ocurrir en las próximas fechas". Así respondió ayer el candidato del PSOE a la presidencia del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín, a la posibilidad de que el Partido Socialista presente una moción de censura para desbancar al nacionalista Carlos Alonso de la presidencia de la institución.

Momentos antes de que comenzara el acto, Martín apuntó que hablar de una moción de censura está "absolutamente fuera de lugar" y le pareció, "incluso, una falta de respeto" con el candidato de CC, que ayer recibió el bastón de mando del cabildo insular.

Martín señaló que el día de ayer no era para hablar de mociones, sino para sentirse orgulloso de pertenecer al PSOE, que sacó 11 consejeros. Destacó que el PSOE ha empatado en número de consejeros con Coalición Canaria, que es el partido que ha gobernado y el que tenía el "aparato de promoción".

Según el socialista, todo está "muy abierto" para saber quién será capaz de conformar un gobierno estable para Tenerife, ya que Alonso no ha logrado firmar ningún pacto.

A partir de ahora, continuó, el PSOE trabajará por Tenerife "y ya se verá en la próximas fechas qué nos depara el futuro".

Pedro Martín no fue el encargado de realizar el discurso socialista en la sesión de investidura del cabildo, debido a compromisos familiares y fue su número dos, Berta Pérez, la encargada de dirigirse a todos los asistentes del salón noble de la institución insular. Durante su intervención repasó los compromisos del PSOE para esta legislatura en el cabildo tinerfeño y aseguró que consideran necesario "explotar todas las vías que nos ofrece la ley de cabildos para llevar a nuestra corporación a ser el máximo exponente de una administración comprometida y transparente".