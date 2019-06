El apoyo de los ediles de Cs al PSOE podría judicializarse

La acusación realizada por dirigentes de Ciudadanos (Cs) sobre la supuesta compra de los votos de sus dos concejales en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife con el fin de apoyar la candidatura de Patricia Hernández para convertirse en alcaldesa de la ciudad a cambio de áreas de gestión en el futuro gobierno municipal, podría tener consecuencias judiciales por la vía penal en el caso de que trascendieran indicios de la presunta comisión de delitos, como cohecho, que hubiera facilitado que los dos ediles se saltaran la disciplina de partido y desoyeran las instrucciones que, según Cs, se les dio respecto al sentido que debía tener su voto.

Nada más producirse la votación en el pleno santacrucero el pasado sábado, la formación naranja comunicó a sus dos concejales en la Corporación chicharrera, Matilde Zambudio y Juan Ramón Lazcano, la apertura de un expediente disciplinario que deberá dirimirse ahora en los órganos competentes del partido en los que los dos concejales pueden defenderse de las acusaciones sobre la supuesta compra de votos a cambio de entrar en el gobierno municipal y gestionar áreas como Urbanismo. Un proceso que podría prolongarse meses, salvo que el Comité Disciplinario de Cs actúe con urgencia.

Desde algunos de los grupos políticos que han quedado en la oposición del Consistorio santacrucero se señala que se trata de un caso de "transfuguismo".

El profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de La Laguna, Gerardo Pérez Sánchez, indicó a este periódico, sin embargo, que si los dos representantes de Cs no abandonan la formación por la que fueron elegidos en las Elecciones Municipales del pasado 26 de mayo, y finalmente son expulsados de Cs, podrían conservar sus actas de concejal pasando al grupo de no adscritos, sin que por ello tenga efectos jurídicos, ni siquiera en el caso de que se planteara una posible moción de censura más adelante, pues en una sentencia del Tribunal Constitucional de 21 de diciembre de 2017, los votos de los no adscritos valen igual que los del resto de sus colegas en el pleno.