Daswani: "Volver con un programa como 'Fuera de plano' es un lujo"

Se estrenó en la pequeña pantalla, presentando los informativos de Televisión Española en 1999. De 2005 a 2015 entraba en nuestros hogares a través de los Telenoticias de Televisión Canaria. Cinco mil informativos después, y después de cinco años alejado de las cámaras, Daswani vuelve a entrar en nuestras casas todos los jueves, a las 22:15, como conductor de 'Fuera de plano', el programa de debate que Mediareport produce para la cadena pública.

¿Usted es una persona más de noche que de día, no?

Si lo dice por el horario del programa, puede dar esa sensación. Pero no se lleve a engaño: me levanto cada día a las 06:30. ¡Lo que nunca! Cosas de la edad. Y de las responsabilidades. He descubierto el encanto de madrugar.

¿Pensaba usted volver a ponerse delante de una cámara?

Pues la verdad es que en alguna ocasión me lo había planteado, pero por 'h' o por 'b' siempre acababa desechando la idea. La propuesta de Fuera de plano ha llegado cuando menos me la esperaba y estoy muy feliz de haber aceptado, porque me he encontrado con un equipo de primer nivel y un programa muy serio y riguroso. Después de 16 años en informativos, volver a pantalla con un espacio así es un auténtico lujo. Fue el administrador único de la cadena, Francisco Moreno, quien me animó a aceptar. Y le agradezco tanto a él como a los directivos de Mediareport la confianza depositada en mí.

Con el de hoy ya serán ocho programas seguidos hablando del coronavirus? ¿No son demasiados? ¿Qué más se puede contar?

Muchísimo. ¿Sabe usted ya, por ejemplo, qué podremos hacer en la fase 2.O, cómo han podido mantenerse en guardia estos dos meses quienes velaban por nuestra salud? ¡Pues no se pierda el programa de hoy! (Risas) Fuera de plano es un programa de análisis, muy pegado a la actualidad. Y la actualidad de todo el planeta pasa ahora mismo por informar sobre esta pandemia que, sin duda, marcará un antes y un después.

La audiencia le está respondiendo bien, a pesar de que compite con 'Supervivientes'. ¿Un programa puede sobrevivir a esa competencia?

No competimos porque somos formatos muy diferentes. Una cosa es el entretenimiento y otra el servicio público. Y el espectador es libre de elegir lo que quiere ver. Para mí, la clave del éxito de Fuera de plano reside en que la dirección del programa ha sabido encontrar cada semana un enfoque distinto para hablar del Covid-19. Me quito el sombrero con ellos. Fátima Martín del Toro (la directora) es una periodista de raza, a la que conozco hace tiempo y a la que admiro por su rigurosidad. El subdirector, Roberto Almau, es otro crack; viene de la televisión autonómica vasca (ETB) y ha sido presentador, así que es capaz de ponerse en mi lugar, cuando me habla por el pinganillo. Wendy Fuentes, mi compañera de plató, está siendo otro descubrimiento. La había visto en distintos formatos, pero este lo borda. Nos cuenta aspectos muy interesantes del virus en unos informes tremendamente didácticos. Wendy tiene un talento innato para la tele. Como lo tiene también Jesús Sánchez Martos, el catedrático de Salud Pública, al que llamamos un día por su buen hacer en esta crisis y nos aporta tanto, que se ha convertido en un tertuliano fijo.

¿Algún proyecto más en la recámara?

Algo hay... Pero ya sabemos que los proyectos son solo proyectos hasta que cogen forma. El verano será un buen momento para pensar y para contar esas novedades si cogen forma. Ahora mismo tengo los cinco sentidos puestos en Fuera de plano y en poner mi grano de arena para que Televisión Canaria se convierta en una cadena de la que todos nos sintamos orgullosos. Esa responsabilidad le ha sido encomendada a un hombre que conoce perfectamente el medio y que tiene el respeto de todo el gremio, por su dilatada trayectoria televisiva. Los demás debemos remar en su misma dirección".