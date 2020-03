Por otra perspectiva

All Tall Trees es el seudónimo del cantante y multiinstrumentista, experto en banjo, Mike Savino. Tras tres álbumes en los que ha experimentado las inmensas posibilidades de dicho instrumento en todos los ámbitos posibles, Savino publica este disco en el que suaviza sus intenciones acercándose tanto al pop clásico ( Expectations), la balada ( Ask me again) y la psicodélica de los setenta ( A number of sings). Aunque todo el trabajo esté marcado por ese sonido tan peculiar en el folk norteamericano que impregna los temas de un sabor entre country y western. Los puristas se echarán las manos a la cabeza, pero no deja de ser original.