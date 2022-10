La violenta acción de un hombre en Tenerife, tras mantener una discusión con el dueño de un bar, ha sido grabada con un móvil y subida a redes sociales y las reacciones no se han hecho esperar tras convertirse en viral el enfado del conductor y las embestidas que le da con su vehículo al del propietario del bar y que deja finalmente con grandes destrozos en su parte frontal y en uno de los laterales. Quizás, en este caso lo idóneo hubiera sido haber llamado a la Guardia Civil o la Policía Local para que resolviera la cuestión y, si hubiera sido necesario, multar al infractor por dejarle bloqueado tras aparcarle en segunda fila y no dejarle salir.

Según uno de los testigos, el conductor del vehículo arremetió contra el coche del propietario de un bar cercano porque "lo aparcó en segunda fila, dejándole atrapado a posta por haber ido a comer a la competencia". Por eso, el cliente de la competencia -explica. "le mandó con el refuerzo y lo movió hacia atrás para poder hacer un hueco, maniobrar y marcharse", asegura.

El propietario del vehículo que había aparcado en doble fila le dice a un acompañante: "Grábalo, grábalo que mira cómo me lo dañó", a lo que le contesta el conductor de la pick up con la que está embistiendo al otro coche: "Llama a la Policía para que lo quites porque eres tú el que está estorbando".

Supuestamente, el hombre que golpeó al otro coche primero fue al bar donde estaba su propietario y le pidió que lo retirara y le dejara salir. Ante una respuesta supuestamente negativa del dueño, que dijo que no lo retiraba hasta que no terminase de comer, el de la pick up -de la marca Toyota- decidió poner el refuerzo a su coche y mover con varios golpes el vehículo que le impedía marcharse del lugar. Y todo esto ocurrió ante la incrédula mirada del propietario del vehículo mal estacionado.