Construye varias perreras en suelo protegido del Parque Rural de Teno. Agentes de la Guardia Civil pertenecientes al Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) del Puerto de la Cruz han instruido diligencias en las que investigan a un hombre de 57 años, vecino de Santa Cruz de Tenerife, como presunto autor de un delito contra la ordenación del territorio.

El investigado está acusado de construir unas perreras en una zona de suelo rústico de protección paisajística ubicado en el municipio de Los Silos y que se encuentra dentro del Parque Rural de Teno.

Además, para delimitarlas había instalado un vallado en un suelo rústico de protección hidrológica dentro de un barranco.

Las obras no se ajustan a la normativa vigente ya que no sólo el acusado carecía de autorización para realizarlas sino que además no es posible legalizar la construcción en ese tipo de suelo protegido, señala la Guardia Civil en una nota.

Por ello, una vez que los agentes de la Guardia Civil realizaron las comprobaciones oportunas, instruyeron las citadas diligencias que ya han sido remitidas al Juzgado de Instrucción en funciones de Guardia de La Orotava.

Otro arresto

En otro servicio de similares características los agentes del Seprona del Puerto de la Cruz han instruido diligencias en las que investigan a un segundo hombre como presunto autor de otro delito contra la ordenación del territorio, ya que supuestamente habría llevado a cabo la construcción y edificación de varias viviendas para uso vacacional en una zona de suelo rústico de protección paisajística ubicada en La Matanza.