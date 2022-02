Policías nacionales de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) llegados de Madrid y profesionales del mismo grupo de Santa Cruz de Tenerife detuvieron el pasado martes a un policía local de Arona como presunto autor de diversos delitos, como alzamiento de bienes, contra la Seguridad Social y estafa. La actuación de los funcionarios se produjo a raíz de la presunta actividad ilícita del individuo con diversas empresas, con sedes en varios municipios de Tenerife e, incluso, en uno de los casos, en Madrid.

Los investigadores de la UDEF llegaron al municipio de Arona a comienzos de esta semana y llevaron a cabo el arresto del agente municipal, identificado como Iván J.L., así como de un familiar directo. Contra el ahora acusado se han presentado diversas denuncias, tanto de antiguos trabajadores como de clientes que se sintieron estafados por abonar servicios que no fueron realizados. Algunas personas consultadas afirman que a dicho individuo se le vincula con, al menos, una decena de empresas, dedicadas a muy diferentes actividades económicas.

Por ejemplo, una estaba dedicada a hoteles y alojamientos turísticos similares. El domicilio oficial de la firma se hallaba en Las Chafiras, en el municipio de San Miguel. Tres de las entidades mercantiles tuvieron sede social en la calle Monteverde, en el centro de Santa Cruz de Tenerife. El objetivo social de las mismas era la compra-venta, adquisición, tenencia y enajenación de valores mobiliarios y de participaciones sociales o acciones en el capital social de cualquier tipo de compañía; actividades de sociedades holding, así como la compra-venta, de intermediación de fincas rústicas y urbanas, así como la promoción de viviendas. En un determinado momento el domicilio de las citadas entidades estuvo en la calle Juan Bravo, en Madrid.

Otras dos de las firmas vinculadas a Iván J.L. tenían como objeto social la explotación de carburantes y gas (excepto las prospecciones y extracciones). Pero, además, supuestamente se dedicaban a turismo; hostelería y restauración; construcción, instalaciones y mantenimiento; comercio al por mayor y al por menor, así como a la distribución. El domicilio social de las mismas se hallaba en la carretera de acceso a Arafo en un primer momento, aunque después figuraban en Costa del Silencio.

Otra sociedad mercantil tenía como objetivo dirigir, realizar o administrar la inversión de capitales de personas o entidades ajenas a la compañía; administrar bienes muebles e inmuebles propios o de terceras personas, así como aceptar, desempeñar o ejecutar comisiones. Su sede se hallaba en un enclave próximo a Valle San Lorenzo. Y otra empresas relacionadas con el policía local se constituyó para dar servicios «de medicina general». Y su domicilio social se estaba en el mismo lugar que la anterior mercantil.

Otras actividades de las firmas relacionadas con el ahora acusado eran las obras y reformas, restaurantes, puestos de comida, comidas para eventos, así como gestión y administración de la propiedad inmobiliaria. Según una persona consultada, el ahora acusado «te hacía administrador y, ese mismo día o al día siguiente, le firmabas un poder para que él pudiera hacer las cosas a su antojo». Diferentes empleados le han reclamado cantidades de dinero que no han cobrado de sus salarios. En otros casos, presuntamente tenía trabajadores a los que no daba de alta en la Seguridad Social, o a los que supuestamente no hacía contrato. En alguna ocasión ingresó dinero por realizar reformas, pero después presuntamente no acabó de ejecutar los trabajos, por lo que el cliente se sintió estafado.

El policía local de Arona detenido esta semana lleva varios meses sin acudir a su puesto de trabajo, ya que supuestamente se encuentra de baja. Además, dicho agente figura destinado, hasta el momento, en una unidad de intervención. Según explican algunas fuentes consultadas, algunos ciudadanos descontentos con su actividad como empresario en diferentes ámbitos le expresan sus quejas cuando está de servicio con sus compañeros, lo que genera situaciones incómodas. Por ahora, se desconoce cuándo el acusado pasará a disposición del Juzgado de Instrucción que se encuentra en funciones de Guardia estos días en el partido de Arona. |

Varios meses de baja en el cuerpo