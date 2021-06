Susto en la gasolinera situada junto al Pepe Chiringo en el municipio grancanario de Moya. Un coche, que estaba estacionado junto a la estación de servicio, entró en llamas con dos ocupantes dentro.

El conductor y el copiloto al notar la presencia de fuego salieron rápidamente del vehículo y avisaron al personal de la gasolinera, quiénes rápidamente acudieron al lugar con un extintor.

Ante el revuelo formado clientes del restaurante salieron a ayudar.

La rápida actuación del personal de la gasolinera ayudó a extinguir el incendio. Las llamas, como se aprecia en el vídeo, llegaron a afectar al vehículo que estaba estacionado delante del afectado.

Afortunadamente no hubo que lamentar daños personales, tan solo materiales.