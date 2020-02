Una joven sufre una agresión sexual cerca de La Concepción

Una mujer de 18 años sufrió una agresión sexual durante la madrugada de este martes en el ámbito de la celebración de los actos del Lunes de Carnaval, en el centro de Santa Cruz de Tenerife. El delito ocurrió en las proximidades del barranco de Santos, a la altura de la iglesia de Nuestra Señora de la Concepción a las 00:46 horas, según la información ofrecida por parte de la Concejalía de Seguridad Ciudadana.

En un primer momento la joven fue asistida y derivada en una ambulancia hasta el área de Urgencias del Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria (Hunsc). Desde el momento en que tuvieron conocimiento de los hechos, agentes de la Policía Local y de la Policía Nacional comenzaron a realizar gestiones para esclarecer los hechos y tratar de identificar, localizar y detener al autor de los hechos.

Además, la afectada fue atendida en el Punto Violeta situado en el ámbito del Hospital del Carnaval, en la plaza General Gutiérrez Mellado, junto a la sede de la Presidencia del Gobierno de Canarias.

Según las fuentes consultadas en la jornada de ayer, la víctima no había presentado denuncia alguna hasta primeras horas de la tarde de este martes. Miembros de la Policía Nacional tienen conocimiento de que ocurrió tal suceso.

Sin embargo, aclararon que, hasta que no se formalice la denuncia, los investigadores de la Brigada de Policía Judicial no pueden comenzar a realizar gestiones para intentar capturar al agresor sexual implicado. El motivo es que se trata de un delito de carácter privado y la víctima es mayor de edad. Es decir, ocurre lo contrario que en los episodios de violencia de género (de carácter público), en los que los agentes actúan de oficio, con independencia de que la persona afectada quiera interponer denuncia o no.

Además, los policías nacionales y policías locales intervinieron en dos agresiones por arma blanca ocurridos en el centro de la capital. En uno de ellos, un joven de 25 años fue atacado en la Plaza de España, mientras que en el segundo, la víctima, un varón de 29, fue apuñalado en la Plaza de la Candelaria.

Ambos individuos fueron trasladados en sendas ambulancias hasta el área de Urgencias del Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria.