La búsqueda de los desaparecidos en Zaldibar comenzará este fin de semana

El secretario general de Presidencia del Gobierno Vasco, Jesús Peña, ha asegurado que la búsqueda de los dos trabajadores desaparecidos en el vertedero de Zalbidar, que se derrumbó el jueves de la pasada semana, 6 de febrero, comenzará tras estabilizar este fin de semana la zona. Además, se trabajará en otras zonas más estables para descartar que puedan estar allí.

Durante una comparecencia, junto al viceconsejero de Seguridad, Josu Zubiaga, tras la segunda reunión de la mesa técnica de coordinación y seguimiento sobre el derrumbe del vertedero de Zaldibar, Peña ha recordado que, como ya se informó ayer, se actuará en diferentes aspectos a la vez, algunos de "especial emergencia o urgencia".

Uno de ellos, es la búsqueda de Alberto Sololuze y Joaquín Beltrán, los dos trabajadores de la escombrera de Zaldibar sepultados, y ha apuntado que, para ello, centrarán las tareas en la zona en la que es "más posible" que estuvieran. "Para hacer la búsqueda con una cierta seguridad, se está trabajando ya en los accesos al punto en el cual hay que estabilizar el terreno para poder entrar físicamente a la búsqueda", ha apuntado.

En esta línea, ha precisado que el acceso "ya está prácticamente finalizado", por lo que, a partir de este fin de semana, se podrán comenzar los trabajos de estabilización del punto, a partir del cual se puede trabajar con una cierta seguridad en este objetivo".

Además, ha subrayado que, en estos momentos, "hay una reunión específica para este tema", en el que están el Departamento de Seguridad, el geólogo jefe de la Diputación Foral de Bizkaia y de los servicios de emergencia para ver si, "además de en esta zona, en la que es más probable que estén" los trabajadores, y que exige el proceso previo de estabilización, "pudiera empezarse ya a trabajar en otras zonas en las que es menos probable que estén" y no precisen "ese proceso de estabilización" porque son estables.



Zonas prioritarias

De esta forma, se puede descartar "su presencia o no" en esos lugares, "aunque haya menos probabilidades" de que se encuentren sepultados allí. El viceconsejero de Seguridad, Josu Zubiaga, ha precisado que trabajan "con hipótesis" en torno al lugar en el que pudieran estar los trabajadores y ha precisado que hay dos zonas prioritarias de búsqueda.

La primera de las zonas prioritarias de búsqueda es la carretera de acceso al vertedero donde estaba la báscula y, según ha explicado, hay que hacer un vial de acceso para que "se pueda desmontar la parte que presiona sobre la zona baja para poder actuar". La segunda zona prioritaria está más próxima a los caseríos y, según ha señalado, es "todavía más complicada" porque hay "más inestabilidad".

Los Departamentos de Medio Ambiente, Salud, Seguridad, Trabajo y Justicia del Gobierno Vasco y Diputación Foral de Bizkaia han celebrado esta mañana la segunda reunión de la mesa técnica de coordinación y seguimiento sobre el derrumbe del vertedero de Zaldibar.



Control del fuego

En cuanto las acciones subsidiarias que está llevando a cabo el Gobierno Vasco para apagar el fuego, que está "controlado", se está trabajando de forma prioritaria en los drenajes laterales y correntías, así como en los accesos para poder entrar con las máquinas y "atacar los puntos de combustión". Los accesos estarían finalizados entre hoy y mañana, por lo que las tareas para sofocar fuego serían el próximo lunes.

Además, se ha decidido sobre la composición del grupo de expertos geotécnicos que analizará la situación de la ladera y dará apoyo a los equipos de obra. Andoni Alcorta será el encargado de coordinar a este grupo que contará también con un catedrático de la universidad de Cantabria y un catedrático de la Universidad de Barcelona, entre otros.



Calidad de aire y agua

El encuentro ha comenzado a las 9.30 horas, con el objetivo de realizar un seguimiento de las acciones que están en marcha y analizar la adopción de nuevas medidas. En primer lugar, se ha decidido reforzar la información a la población sobre la calidad del aire y del agua.

En esta línea, ha señalado que hoy mismo, en el barrio de Eizaga de Zaldibar, un grupo de técnicos ofrecerán información 'in situ' a los vecinos. Se trata de charlas informativas que se realizarán en los próximos días en los ayuntamientos del municipio en el que se encontraba la escombrera, así como en las localidades vecinas de Ermua y Eibar. El lunes el encuentro se celebrará en Ermua y el martes en Eibar.

El Departamento de Medio Ambiente, en coordinación con el de Salud, distribuirá a los Consistorios, a partir de este viernes, un Boletín diario que recogerá los resultados de las mediciones. El Boletín será elaborado por Ihobe y remitido a las alcaldías para su divulgación. Toda la información estará, además, disponible en la web de Ihobe.



Control alimentario

Asimismo, al control alimentario que está ya en marcha en la zona de los caseríos por parte de la Viceconsejería de Agricultura, se ha sumado la constitución de una comisión técnica compuesta por el Gobierno Vasco, Diputación Foral de Bizkaia, Neiker, Hazi y Elika. Esta última será la encargada de la coordinación.

También se han realizado visitas a las zonas afectadas y se han tomado 13 muestras en cuatro o cinco emplazamientos del suelo, pastos, cultivos hortícolas y de frutales para que sean analizados por el laboratorio de Neiker y los resultados estarán disponibles la próxima semana. Entre tanto, como medida preventiva, está prohibida la comercialización de los productos de la zona y se ha pedido que el autoconsumo se haga con precaución, pese a que "visualmente" no se ha detectado "nada raro".



Ayuda

Por otra parte, Zubiaga ha afirmado que "no es cierto" que rechazaran la ayuda del Ejercito tras el derrumbre del vertedero, y ha explicado que la Delegación de Gobierno contactó con él el pasado viernes para comentar la situación, y se les realizó el "ofrecimiento general de si necesitáis algo".

Según ha señalado, "así se quedó" y le trasladó que, si precisaban algo, ya lo comunicarían. "Como en cualquier incidente hubo una comunicación, en este caso, mía personal con el delegado del Gobierno comentando lo que había", ha añadido.

Sin embargo, ha indicado que no ha habido falta de personal o de medios y el problema es que "no se podía entrar en la ladera" por el riesgo existente. "Venga quien venga, no puede entrar", ha añadido.

Zubiaga ha recordado que, en caso de incendios, han contado con medios del Estado y ha precisado, además, que "Euskadi paga su contribución a los gastos del Estado a través del Cupo". "Tampoco es que no estemos pidiendo nada que no nos corresponde, que, cuando hay que hacerlo, se hace y se hace mucho en medios aéreos", ha añadido.

Según ha explicado, se barajó traer un helicóptero del Gobierno central pero no estaba disponible y, al final, se contó con uno de SOS Cantabria.

El viceconsejero ha insistido en que están trabajando con los medios necesarios y ha indicado que, cuando se habla de personas, "toda ayuda es bien recibida". "Pondremos todo lo que necesitemos, me da igual que sea del Ejército español o de cualquier organización", ha indicado Zubiaga, mientras que Jesús Peña ha precisado que "si hay que buscarlo fuera, se buscará".

No obstante, ha señalado que hay que valorar en qué es lo que te van a ayudar y "si es el problema es que no se puede entrar a la ladera puedes traer 200 personas y 500 excavadoras pero no se puede entrar".