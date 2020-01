Detienen a un monitor de voleibol por abusar de su hija y su nuera y maltratar a su mujer

La Policía ha detenido en Palma a un monitor de voleibol acusado de abusar sexualmente de su hija, la novia de su hijo y su cuñada, y maltratar a su mujer. El hombre, argentino de 47 años, daba clases a niñas y adultas en un equipo de una localidad de Calvià y los investigadores sospechan que puede haber más víctimas entre ellas, por lo que las pesquisas siguen abiertas. El juez de guardia decretó ayer la puesta en libertad del sospechoso, pero dictó una orden de protección de las víctimas.

El caso fue denunciado hace unas semanas, pero los hechos se remontan a varios años atrás. Según explicaron fuentes policiales, la hija del hombre contó cómo la había sometido a tocamientos a lo largo de dos años, cuando ella tenía entre 15 y 17. Estos abusos se habrían sucedido entre 2015 y 2017, cuando la menor decidió contárselos a su madre. A la acusación se sumó entonces la novia del hijo del sospechoso, ya adulta y quien aseguró también haber sufrido abusos similares. La situación provocó un importante enfrentamiento entre hijo y padre, quien habría argumentado que su nuera le "provocaba" sexualmente. La familia acabó echando de casa al acusado.

Su hija ha estado sometida a tratamiento psicológico desde entonces y ha sido ahora cuando han decidido acudir a la Policía. A las denuncias de la hija y la nuera se sumó una cuñada del hombre. Esta mujer relató que en los años noventa, cuando era ella menor y todos residían en Argentina, el sospechoso también abusó sexualmente de ella durante un largo periodo de tiempo.

Finalmente, la exmujer del acusado contó a los policías que había sufrido malos tratos de manera habitual por parte del acusado. Según contó, estas agresiones fueron físicas al principio de su relación y psicológicas durante todo el tiempo que duró. La mujer no quiso presentar denuncia por estos hechos.

El caso quedó en manos de la Unidad de Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional, que puso en marcha una investigación. Los agentes descubrieron un dato que les inquietó. El hombre es monitor en un equipo de voleibol con sede en una localidad de Calvià y daba clases a menores de edad, aunque no tiene licencia de entrenador en la Federación. Por el momento no se han detectado víctimas entre las integrantes del club, pero los agentes sospechan que puede haberlas, mantienen abierta la investigación y no descartan recibir nuevas denuncias en los próximos días.

La Policía ha detenido esta semana al sospechoso por los abusos sexuales a su hija y su nuera y los malos tratos a la que fue su mujer. El acusado fue trasladado a comisaría para ser interrogado sobre estas acusaciones y ayer por la mañana fue puesto a disposición del juzgado de instrucción número 6 de Palma, que se encontraba en funciones de guardia.

El hombre compareció durante unos minutos ante el magistrado, que acordó después su puesta en libertad pero dictó órdenes de protección en favor de su hija, su nuera y su exmujer como medida cautelar. Así, el acusado tiene prohibido acercarse a ellas.

A primera hora de la tarde, el hombre salió de los juzgados en compañía de su abogado.