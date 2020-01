Un hombre de 81 años mata a su mujer y se suicida en Lugo

Un hombre de 81 años asesinó este sábado a su mujer, de 79 años, y posteriormente se suicidó tirándose por la ventana de la vivienda en la que ambos vivían en la localidad de A Pastoriza, en Lugo. De acuerdo con fuentes de la Delegación del Gobierno consultadas por Europa Press, fue una nieta de la pareja quien, pasadas las 20:00 horas del sábado, acudió a la casa, situada en la parroquia de Crecente, y localizó los cuerpos sin vida.

La mujer fue encontrada sin vida en el interior de la vivienda con un fuerte golpe en la cabeza, que podría ser la causa de la muerte. El cadáver del octogenario fue hallado en el exterior de la casa.

Fuentes próximas a la investigación señalan que intentó cortarse con un cuchillo y, posteriormente, se precipitó por una ventana para quitarse la vida. De acuerdo con información del 112 Galicia, hasta el lugar acudieron Urxencias Sanitarias-061, la Guardia Civil, la Policía Autonómica y la Policía Nacional. Además, se dio la voz de alarma a un equipo de psicólogos por si fuese necesaria su intervención, aunque finalmente no se requirió su asistencia.

Según de la Delegación del Gobierno en Galicia, no constaba ningún antecedente de malos tratos ni medidas cautelares en la pareja. El suceso se investiga como un caso de violencia machista, así que, de confirmarse como tal, sería el primero del 2020 en la Comunidad Autónoma de Galicia y el sexto en toda España en el primer mes del año.



Condena de Pedro Sánchez



El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez (PSOE), ha lamentado este nuevo asesinato machista y ha condenado "este horror que no cesa". A través de una publicación en su cuenta de la red social Twitter, Sánchez señala que "tres asesinatos machistas en una semana. No hay palabras que puedan transmitir el dolor y la condena a este horror que no cesa. Ni una menos, firmes frente a la violencia de género, porque os queremos vivas". Asimismo, el líder socialista ha mandado un abrazo a la familia de mujer asesinada en A Pastoriza.

La Delegación del Gobierno para la Violencia de Género ha indicado que está recabando más información sobre esta nueva víctima mortal por violencia machista en la provincia gallega de Lugo.

El número de mujeres asesinadas por violencia machista en España asciende a seis en lo que va del año 2020 y a un total de 1.039 desde el año 2003, según informa Europa Press.