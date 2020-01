Los bomberos recuperan el cuerpo de un mayor fallecido en su casa de Granadilla

Los bomberos del parque de San Miguel de Abona recuperaron al mediodía del pasado miércoles el cuerpo sin vida de una varón de avanzada edad que había fallecido en su vivienda del municipio tinerfeño de Granadilla de Abona sin que nadie se percatara de su muerte. La actuación se produjo tras haber recibido el aviso, en torno a las 14:00 horas, de diversos vecinos de esta persona, que alertaron a los bomberos de que hacía varios días que no lo veían por la zona donde habitualmente residía y que tampoco escuchan signos de su presencia en su casa desde hacía tiempo.

Dada la situación, los bomberos desplazados hasta el edificio no tuvieron más opción que acceder a la vivienda bajando desde el piso superior (un tercero), usando para ello una escalera y las preceptivas medidas de seguridad. El piso del hombre fallecido era el segundo y los bomberos entraron por el balcón. No tuvieron que forzar la puerta de cristal porque se encontraba abierta, según apuntaron ayer fuentes de los bomberos a este periódico. En el interior del piso, hallaron el cuerpo sin vida de esta persona, aunque el cuerpo no aclara en dónde se encontraba, si en su cama o en otra zona de la vivienda.

En la actuación, el cuerpo de bomberos de San Miguel contó con la colaboración de la policía local, que coordinó el dispositivo de seguridad en la calle.

Por otro lado, los bomberos del parque de Santa Cruz de Tenerife también actuaron el miércoles en el Sur de la Isla al ser alertados, a las 12:08 horas, del incendio en un vehículo que circulaba por la autopista TF-1, en dirección hacia el Sur, a la altura del municipio de Fasnia.

Los efectivos movilizados comprobaron que el turismo había ardido en su totalidad y procedieron a la extinción del fuego. La Policía local de Fasnia también se personó en la zona del suceso, coordinando las labores y la seguridad en la autopista.

Además, bomberos del mismo parque fueron activados ayer, a las 01:40 horas de la madrugada, para intervenir en otro incendio de un automóvil en la capital tinerfeña. Agentes de la policía local y de la nacional también se desplazaron hasta la zona. Estos servicios fueron gestionados mediante la central de Coordinación de Bomberos en el 112.