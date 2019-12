Los jueces dejan libres a tres condenados de 'La Manada' de Manresa

La Audiencia de Barcelona ha dejado en libertad provisional a tres miembros de 'La Manada' de Manresa condenados por abusar sexualmente de una menor de 14 años en la capital del Bages en el 2016. El tribunal dictó la semana pasada orden de búsqueda y captura para otros dos penados, que no comparecieron en la vista en la que se debía decidir su ingreso o no en prisión provisional. La sentencia impuso a los procesados penas de 10 y 12 años de prisión, pero todavía no es firme.

Los magistrados imponen únicamente a los tres condenados medidas cautelares, como presentación periódica en el juzgado, la prohibición de salir del territorio español y comunicarse con la víctima. El tribunal rechaza acordar su encarcelamiento argumentando que los condenados han estado "permanentemente" a disposición de la justicia, comparecieron en la vista para decidir su situación personal y han presentado recurso contra la sentencia. La Fiscalía reclamó en las dos vistas celebradas en las últimas semanas el ingreso en un centro penitenciario de todos los acusados ante el riesgo de fuga.



Polémica sentencia



La sentencia suscitó polémica. Los magistrados condenaron a los cinco miembros de 'La Manada' de Manresa por abuso sexual y no por agresión. Los jueces justificaron su criterio en que como la víctima estaba inconsciente por su estado de embriaguez, los acusados "pudieron realizar los actos sexuales sin utilizar ningún tipo de violencia o intimidación", requisitos necesarios para condenar por agresión. "La víctima se encontraba en estado de inconsciencia, sin saber qué hacía y qué no hacía, y, consecuentemente, sin poder determinarse y aceptar u oponerse a las relaciones sexuales que con ella mantuvieron la mayor parte de los procesados", detalla la resolución.