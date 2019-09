Ahorca a sus cuatro hijos menores con sus cinturones porqué "su esposa quería el divorcio"

Un hombre de 44 años ha sido condenado por ahorcar a sus cuatro hijos (tres hijos y una hijastra) "con cinturones escolares" porqué su mujer "estaba planeando divorciarse. Sibusiso Mpungose esperó hasta que su esposa, Xolisile Mpungose, de 42 años, se fue a trabajar antes para cometer el crimen en su residencia de KwaZulu-Natal (Sudáfrica), según informa el diario británico "The Mirror".



El hombre ordenó "a su hijo de 10 años que comprara dulces mientras colgaba a los dos niños más pequeños con sus cinturones escolares". La policía halló los cuerpos de los pequeños dentro de la casa y el de un joven de 16 años colgado en el patio. Según informa, el padre sacó a la adolescente de la casa para evitar que esta "pudiera rescatar a sus hermanos". La policía también informó que el hombre había incluso cambiado las cerraduras de la casa para que la mujer no pudiera entrar.



"Fui a la comisaría de policía y acudí con un grupo de policías a para revisar la casa. Cuando llegamos había cambiado las cerraduras de la casa. La policía rompió la cerradura y encontramos a mis hijos colgando de las ventanas", señaló la madre a medios locales. "Usó la propia ropa de los niños para colgarlos. Encontraron a mi hija mayor muerta en un bosque", relata.



El hombre se enfrenta a cuatro cargos por asesinato según ha señalado un oficial de policía en declaraciones que ha recogido el periódico "The Sun".