La vecina de la calle San Juan fue asesinada y su expareja se suicidó

Piensan en la asfixia como causa del fallecimiento y se estudia si hubo envenenamiento

La mujer cuyo cadáver fue encontrado el pasado domingo en una vivienda de La Laguna murió de forma violenta y su expareja se suicidó, pero aún no hay datos policiales para vincular ambos decesos y hablar de un crimen machista, según la Delegación del Gobierno.

El delegado del Gobierno en Canarias, Juan Salvador León, confirmó que el hombre tenía tres denuncias por malos tratos a otras mujeres, pero ninguna interpuesta por la víctima de este caso, con la que ya no tenía relación sentimental. Aunque algunas instituciones, como el Cabildo de Tenerife, hablan ya abiertamente de "crimen machista", León ha abogado por ser prudentes mientras avanza la investigación, porque por ahora no hay pruebas que permitan atribuir al hombre la muerte de su expareja. "Parece que existe causa efecto (entre las dos muertes), pero no hay en este momento ningún indicio policial que justifique que se trate de violencia de género", recalcó el delegado.

El hombre, cuyo cuerpo fue hallado un día antes que el de la mujer, en circunstancias propias de un suicidio, tenía tres denuncias de otras tres mujeres. En la base de datos sobre violencia machista que comparten todos los cuerpos policiales, VioGen, no consta ninguna denuncia contra él de la fallecida en La Laguna.

"La investigación está abierta y la Policía está actuando como corresponde en estos casos, pero siempre con cautela, hasta que no tengamos constancia fehaciente de que se trata de un caso de violencia de género. En este momento no podemos afirmarlo en ningún caso", señaló Juan Salvador León.

En las primeras hipótesis de trabajo se estudió la posibilidad de que la víctima pudo ser asfixiada durante la noche del viernes o la madrugada del sábado.

Además, los médicos forenses y los investigadores de la Policía Nacional esperan por los resultados de las pruebas toxicológicas, con el objetivo de confirmar o descartar la presencia de sustancias tóxicas en órganos de la mujer y, de esa manera, saber si fue envenenada. En el marco de las pesquisas también se incluirá el informe que emitan sobre el caso los agentes destinados en la Brigada de Policía Científica, que se ocuparon de recoger elementos de potencial interés en el lugar donde se halló a la víctima.

De confirmarse que se trata de un crimen machista, serían 41 las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en España en lo que va de año, 1.016 desde que comenzaron a registrarse estos asesinatos en 2003.

Por su parte, el presidente del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín, dijo ayer que hay "evidencias claras" de violencia machista en el caso de la mujer que fue localizada muerta el pasado sábado en su casa en La Laguna, si bien la Delegación del Gobierno aún no confirma este extremo.

Martín ha incidido en que hay que "reflexionar sobre lo que está pasando" porque "falta mucho por hacer" entre las instituciones y los ciudadanos, remarcando que la sociedad debe concienciarse "permanentemente".

También se pronunció el alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, que mostró su "rotundo rechazo" a la "lacra social" de la violencia machista. Aseguró que el caso está confirmado "casi en un 80 por ciento" por la Delegación del Gobierno -que sí ve relación causa-efecto con el suicidio de su expareja pero aún sin indicios de violencia machista-.

El regidor recordó que el caso está bajo secreto de sumario y que la Policía Nacional mantiene abierta la investigación, y confía en que todo "se pueda esclarecer".

El Cabildo rechaza el asesinato machista de María Concepción

El Cabildo de Tenerife celebró a mediodía de ayer un minuto de silencio para condenar el asesinato machista de María Concepción y para ello convocó a todo su personal ante la puerta principal del Palacio Insular./ el día

Repulsa a la violencia machista en el Ayuntamiento lagunero

El Ayuntamiento de La Laguna expresó su repulsa a la violencia de género y el alcalde, Luis Yeray Gutiérrez, dijo en su cuenta de la red social Twitter que en una sociedad moderna no cabe la violencia en ninguna de sus formas./ el día

LOS OTROS SEIS CASOS EN CANARIAS

1 de enero. Teguise

La joven paraguaya Romina Celeste Núñez desapareció en la noche de Año Nuevo en la zona de Costa Teguise, en Lanzarote. Dos semanas después fue detenido su marido por la muerte de la mujer sudamericana. Desde ese momento está en prisión por homicidio y malos tratos. Dijo que él solo se deshizo del cadáver.

16 de enero. La Laguna

María Soledad apareció muerta en La Laguna (junto al estadio Francisco Peraza) después del incendio de un coche que supuestamente había chocado contra un poste. La Policía Nacional detuvo a su pareja en abril, al descubrir que él quemó el coche y huyó del lugar.

3 de febrero. Ofra

Rosa María, una mujer palmera de 60 años, fue asesinada por su pareja y sobrino en su casa de Ofra (Santa Cruz de Tenerife). Lo denunció por malos tratos en 2014.

11 de abril. Mogán

Un hombre sueco mató a golpes a su pareja, María, de 42 años y de la misma nacionalidad, en un apartamento de la zona de Puerto Rico, en el municipio de Mogán.

24 de abril. Adeje

Un hombre alemán mató a su exmujer, Silvia, y a su hijo mayor, de 10 años, tras golpearlos con piedras en una cueva de la zona alta de Adeje. El brutal crimen se descubrió porque el hijo menor escapó.

30 de mayo. Agüimes

Lilium, una mujer colombiana de 39 años, murió en su casa del Cruce de Arinaga, en Agüimes (Gran Canaria), tras un disparo de escopeta realizado por su marido, que después se suicidó con la citada arma.

Homicidio imprudente

El 21 de junio se halló el cuerpo de una mujer suiza en su casa de Icod de los Vinos. La Guardia Civil determinó que se trató de un homicidio imprudente por parte de su marido. Es decir, que no es violencia de género.