Fallece una niña de un año en un hospital de Alicante por una meningitis

Una niña de apenas un año ha muerto en el Hospital General de Alicante debido a una septicemia fulminante. Aunque se está a la espera de los resultados definitivos de los análisis que confirmen la causa del fallecimiento, todo apunta a se trata de una meningitis.

Desde la Conselleria de Sanidad explican que se ha seguido el protocolo habitual en estos casos y se ha medicado tanto al entorno de la pequeña como al personal sanitario que la atendió para evitar la aparición de nuevos casos.

La evolución de la enfermedad fue muy rápida. La niña ingresó en el Hospital General en la madrugada del viernes y aunque en la Unidad de Cuidados Intensivos "trataron de hacer todo lo posible por salvar su vida", según destacan desde Sanidad, finalmente la pequeña falleció dos horas después de su llegada al centro sanitario.



La vacuna de la meningitis

Actualmente, en la Comunidad Valenciana está financiada la vacuna frente a la meningitis C a los 4 y a los 12 meses. A los 12 años se administra una nueva dosis de la vacuna, que a partir del mes que viene se reforzará para hacer frente a cuatro tipos de meningococos, el A, C , W e Y. La Asociación Española de Pediatría ha pedido que se vacune también de estos tipos de meningococo a los niños de 12 meses. Alertan de que se está apreciando un aumento progresivo de casos de meningitis en lactantes y niños pequeños, tal y como ha ocurrido en otros países, y es necesario actuar, no sólo en adolescentes, sino también en estas edades, ya que todas las formas de enfermedad meningocócica invasora (EMI) son más frecuentes en niños menores de 1 año, seguido de los de 1 a 4 años.

También sigue sin estar financiada la vacuna frente al meningococo B, pese a que desde la Asociación Española de Pediatría se ha pedido en incontables ocasiones su inclusión en el calendario. Esta vacuna, que se comercializa en las farmacias bajo el nombre de Bexsero, tiene un precio que supera los 100 euros la dosis. Los pediatras recomiendan que se administre a los lactantes fundamentalmente desde los 2-3 meses de edad.

La Asociación Española de Pediatría recuerda que en la temporada 2017-2018, en España, el 40 % de los casos de enfermedad meningocócica invasora han estado provocados por el meningococo B, y casi el 40 % de ellos en niños menores de 5 años, edad en la que se produce el porcentaje más elevado de casos y más graves. «No se concibe que un programa de inmunización no incluya como objeto de la vacunación al grupo de máxima incidencia», recuerdan los pediatras.