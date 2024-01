Una mujer trans declaró durante un juicio por agresión sexual celebrado en la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife que fue violada hasta en ocho ocasiones durante dos horas por un hombre al que conoció a través de una aplicación y al que luego invitó a su vivienda.

Según la mujer, pese a que al principio accedió a tener relaciones completas, al final se negó debido al gran tamaño del miembro del hombre, pero el acusado se puso violento, la mantuvo inmovilizada y la agredió hasta que pudo escaparse y cogió un cuchillo de la cocina con el que lo obligó a abandonar la vivienda. Los hechos se produjeron en abril de 2022 y la Fiscalía pide seis años de prisión para el acusado y el pago de 5.000 euros a la víctima, mientras la acusación particular eleva la pena de prisión a doce años.

«Se volvió loco, no sé de donde sacó la fuerza, pero me hizo tales heridas que aún hoy no he podido volver a tener relaciones», relató la mujer. Según manifestó la denunciante, después de que el hombre abandonara la vivienda, llamó a la sala operativa del 1-1-2, llegaron agentes de la Policía Nacional y una ambulancia, fue trasladada a Urgencias del Hospital Universitario Nuestra Señora de La Candelaria (Hunsc) y desde allí a la comisaría, donde identificó al denunciado por una fotografía. Durante la sesión, el acusado declaró que ese día contactaron por medio de internet y acordaron que se desplazaría a su casa, a donde llegó sobre las diez de la noche.

El hombre aseguró que coincidieron en tener sexo completo y que en ningún momento hubo problema con el tamaño de su pene ni se produjo ningún episodio violento. En total, habrían transcurrido unos cuarenta minutos cuando el hombre decidió abandonar la casa, según su relato; entonces ella le propuso que pasara la noche y, ante su negativa se inició una discusión, que culminó cuando lo amenazó con matarlo con el cuchillo en la mano. El hombre dijo que desconoce el origen de las heridas que presentaba la mujer en la pierna, mama derecha y en la zona anal, entre otras, que obligaron a prestarle atención en el hospital.

El ahora acusado, que es natural de Liberia y trabajaba en una ONG, manifestó por videoconferencia que la mujer transexual le pidió una fotografía de su pene. Sin embargo, el varón no se la envió. La denunciante confirmó tal aspecto y explicó que lo hizo para conocer sus intenciones y si se trataba de un «hombre salido» que únicamente buscaba tener relaciones sexuales.

En el momento en que ocurrieron los hechos, el ahora procesado residía en el núcleo poblacional de Tejina, en La Laguna. Ambas personas contactaron por una aplicación de Facebook y se intercambiaron las primeras informaciones y fotos. Según la denunciante, ella le había comunicado su condición sexual en esas comunicaciones. Al final, concertaron una cita para conocerse en persona el 3 de abril del 2022. El hombre subsahariano utilizó una guagua para llegar a La Cuesta y un taxi para dirigirse hacia un barrio del suroeste de Santa Cruz de Tenerife. Una vez en dicho enclave, el ahora acusado fue hasta la vivienda de la mujer transexual.

El hombre contó que ella lo recibió con dos besos y después ambos se dirigieron al sofá del salón de la casa. A partir de ahí, los testimonios del procesado y de la denunciante difieren de forma considerable. El varón explicó que en el salón comenzaron a hablar, pero después empezaron a besarse y acariciarse. Apuntó que la mujer le hizo una felación y que después practicaron sexo en dos ocasiones. Y que también tuvieron relaciones sexuales plenas en el dormitorio. La denunciante lo negó. Matizó que intentó que la penetrara, pero, al no poder, le dijo al acusado que no quería seguir adelante.