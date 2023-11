Los alumnos de la Universidad de La Laguna (ULL) plantean movilizaciones ante la asignación del presupuesto a la institución académica por parte del Gobierno de Canarias.

Según indica el Consejo de Estudiantes del centro docente, el aumento de fondos destinado al sistema de educación superior del Archipiélago es "muy insuficiente" y avisan de que comparten este "descontento" con el rector de la ULL, Francisco García, y el grueso de la comunidad universitaria.

"El imperceptible aumento de ocho millones de euros en el presupuesto, para las dos universidades, que se traduce en un 2,79% de incremento, deja a la ULL en una situación de vulnerabilidad muy grave", sostienen el órgano de representación estudiantil en la Universidad en un comunicado en el que denuncian que esta situación económica no se ajusta a las "necesidades de la Universidad".

Además, auguran que la financiación será "el desencadenante de la pérdida de la calidad de la enseñanza y la investigación canaria" puesto que según su argumento redundará en "problemas en la contratación de personal, implica el éxodo de investigadores y que podamos entrar en una suspensión de pagos técnica".

Ataque

"Es un ataque a la educación superior pública en Canarias" insiste el colectivo estudiantil que lanza una cuestión al Gobierno de Canaria: "¿seguiremos con infrafinanciación hasta que tengamos que ir a clase con casco de obra, hasta que la docencia universitaria sea un programa de voluntariado o hasta que los proyectos de investigación se lleven a cabo solo si hay interés de una empresa privada?"

Desde el Consejo de Estudiantes avisan de que no se quedarán "callados" ante esta situación y plantean no solo convocar movilizaciones estudiantiles, sino que animan a toda la comunidad universitaria a que se sume a estas protestas con las que reclamar al Gobierno de Canarias un aumento del presupuesto de las Universidades Públicas Canarias ajustado a las necesidades que tienen los dos centros de educación superior del Archipiélago.

"Es prioritario y es responsabilidad de toda la sociedad canaria pedir al Gobierno que rectifique", concluye el Consejo de Estudiantes de la ULL.