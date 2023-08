A partir de una cierta edad, la falta de vista es tan frecuente que es raro encontrar a alguien sin gafas o lentillas. Afortunadamente, como decía la canción, “la ciencia avanza que es una barbaridad” y se ha puesto al servicio de quienes se aburrieron de tener que rebuscar en la mesilla de noche para encontrar las gafas antes de poner un pie en el suelo, de tener varias gafas repartidas por distintos sitios de la casa, el coche y el trabajo, o de estirar el brazo para poder leer un mensaje que acaba de entrar en el móvil.

Los defectos refractivos son aquellos que provocan mala visión a diferentes distancias a causa del desenfoque de las imágenes sobre la retina. La Cirugía Refractiva corrige estos defectos con técnicas láser o implantando lentes intraoculares y está indicada para corregir la miopía, hipermetropía, astigmatismo y presbicia (asociada o no a las cataratas).

La Cirugía Refractiva ofrece múltiples ventajas: se realiza sin anestesia general, sin ingreso hospitalario, permite una rápida recuperación y el paciente puede empezar a notar los resultados a los pocos días de la intervención.

En Hospiten disponemos de una técnica refractiva para cada paciente y cada problema visual.

Técnicas Láser

Nuestro Láser Excímer resuelve los problemas de miopía, hipermetropía y astigmatismo, utilizando un láser guiado por topografía que brinda al cirujano la posibilidad de crear un mapa de la córnea del paciente que capta sus características anatómicas únicas, permitiéndole realizar un procedimiento totalmente personalizado, de precisión micrométrica y altamente efectivo. El Láser Femtosegundo permite llevar a cabo un procedimiento sin cuchillas a la hora de crear el flap o colgajo de la técnica LASIK, lo cual hace que dicha técnica sea más rápida, segura y precisa. La intervención dura unos minutos, utiliza anestesia tópica (gotas) y es ambulatoria (no precisa hospitalización).

Materiales revolucionarios, las ICL

Las lentes suizas ICL (Implantable Collamer Lens) están diseñadas para implantarse entre el iris y el cristalino y están fabricadas a partir de un copolímero de colágeno patentado que lo convierte en el mejor material del mercado.

Estas lentes permiten corregir defectos por encima de los límites del tratamiento con láser, llegando a corregir 18 dioptrías de miopía, 10 de hipermetropía y 6 de astigmatismo. También pueden ser indicadas en pacientes con córneas finas, ojo seco o alergia ocular. A diferencia de los procedimientos láser, las lentes ICL no corrigen la visión eliminando tejido de la córnea, sino que se adaptan de forma natural sobre el cristalino, proporcionando una visión excepcional.

Una de las principales ventajas de esta lente es su biocompatibilidad, ya que al contener colágeno se integra en armonía con el ojo y no genera ningún tipo de rechazo. Otra gran ventaja es que es un procedimiento reversible, ya que podrían extraerse en cualquier momento si surgiera algún tipo de cambio importante en el ojo por la edad o se avanzara en opciones para la corrección de defectos refractivos aún mejores en el futuro. Las ICL proporcionan la más alta y previsible calidad de visión de cualquier procedimiento refractivo.

Y por si fueran pocas ventajas, esta lente permite una excelente visión nocturna, tiene protección ante los rayos UV, es invisible y el paciente no las nota, sólo las disfruta. Es 100% compatible con el deporte profesional de alto rendimiento y están homologadas para opositores a cuerpos de seguridad. La intervención dura unos 10 minutos, tras lo cual los pacientes retoman sus actividades normales, por muy extremas que sean, al cabo de unos días.

Lentes intraoculares para cataratas y presbicia

Y si pensabas que pasados los cuarenta no te podías librar de las gafas de cerca, los espectaculares avances en el desarrollo de lentes intraoculares han permitido que podamos ofrecer el implante de la Lente Intraocular Multifocal, que corrige no sólo la vista cansada (presbicia) sino cualquier grado de miopía, hipermetropía o astigmatismo que afecten también a la visión de lejos. El procedimiento se llama Lensectomía Refractiva, y consiste en recambiar el cristalino natural del ojo y sustituirlo por una lente artificial multifocal personalizada para cada paciente. Lo bueno de esta técnica es que puede realizarse también en aquellos pacientes que van a intervenirse de cataratas, pudiendo aprovechar el mismo acto quirúrgico para corregir la presbicia. La intervención dura aproximadamente de 10 a 15 minutos en cada ojo y también es un proceso ambulatorio en el que el paciente se va a casa tras la intervención. La anestesia se aplica mediante gotas, bajo una leve sedación, no se requieren puntos de sutura y tiene un tiempo de recuperación de unas pocas semanas. Pero su gran ventaja es que después de la intervención la corrección de las dioptrías se mantiene a lo largo de la vida.