Piden crear 20 unidades para menores con problemas de desarrollo hasta 2027

Miguel Llorca, portavoz de la Plataforma de Atención Temprana y Derechos de la Infancia (Patdi), considera que Canarias debería contar en 2027 con una veintena de Unidades de Atención Temprana (UAT) en las ocho islas para dar respuesta a las actuales necesidades de los menores con problemas de desarrollo y sus familias. En estos momentos, en el Archipiélago existen ocho recursos de este tipo y Llorca estima que el Gobierno regional debe hacer frente a esta inversión para erradicar las importantes listas de espera que existen. Y opina que la implantación de las nuevas instalaciones tendría que hacerse de forma progresiva.

El representante de la mencionada Plataforma hace este planteamiento cuando falta apenas una semana para que se celebre el Día Nacional de la Atención Temprana. Cuando han pasado 23 años desde que se presentara en Madrid el Libro Blanco de dicha asistencia social, familias y profesionales consideran que queda mucho por hacer.

En el ámbito de la Consejería de Sanidad, Miguel Llorca dice que resulta urgente la creación de la Unidad de Atención Temprana de Lanzarote, que en estos momentos es la única isla que no cuenta con dicho recurso. Aclara que por parte del grupo de gobierno del Ejecutivo autónomo existía el compromiso de abrir once UAT, “pero no se ha cumplido”, matiza. Aclara que, junto a las primeras dependencias de Lanzarote, también falta la tercera para Tenerife y Gran Canaria, islas donde ya existen dos centros.

Patdi solicita que, atendiendo a la población que hay en el Archipiélago, se adquiera el compromiso político para que en los próximos cuatro años haya cinco unidades de atención temprana en Gran Canaria (donde hay casi 33.000 menores de seis años); otras cinco en Tenerife (cerca de 40.000 niños y niñas con menos de seis años); tres en Lanzarote y La Graciosa (8.134); tres en Fuerteventura (6.287); dos en La Palma (3.175), una en La Gomera (728) y otra en El Hierro (414).

Además, a la Consejería de Educación le pide la creación, como existe en otras comunidades, de al menos dos equipos de orientación educativa y psicopedagógicos específicos para ayudar a la detección temprana de posibles trastornos o retrasos en el desarrollo, así como para facilitar la transición de los alumnos entre la etapa de Educación Infantil a Primaria, por ejemplo.

Otra de sus reivindicaciones se efectúa a la Consejería de Derechos Sociales. En este caso, plantea que se especifiquen las partidas correspondientes para el personal que corresponde a este área dentro de las UAT. Hasta el momento, no se ha contratado al profesional psicomotricista que, según la Ley, le corresponde.

Retraso desde 2020

También se recuerda a la Consejería de Presidencia que debe cumplir la Disposición Adicional Cuarta de la Ley que establece que el Gobierno de Canarias aprobará el Plan Integral de Atención Temprana. Llorca recuerda que este documento debería estar desde noviembre de 2020, así como su correspondiente ficha financiera. Pero, a día de hoy, esa planificación no se ha llevado a cabo.

La Plataforma de Atención Temprana y Derechos de la Infancia tiene previsto celebrar el próximo día 27 de junio una concentración frente al Parlamento de Canarias a las 10:00 horas, cuando se prevé desarrollar la constitución de la nueva Cámara regional.

Antes de las pasadas elecciones autonómicas, los representantes de este movimiento mantuvieron encuentros con todos los candidatos a la Presidencia del Ejecutivo Autónomo y algunos se comprometieron a impulsar las demandas del colectivo, «entre ellos, Fernando Clavijo, el nuevo presidente de Canarias», recuerda Llorca.

En la aprobación de los últimos presupuestos generales para la Comunidad Autónoma, no se incluyó ninguna de las enmiendas presentadas por los representantes de Patdi.

Según las estimaciones globales, en base a los niveles de población, se estima que en las ocho islas del Archipiélago puede haber unos 9.000 menores con problemas de desarrollo.

Recuerda que, al igual que en otros ámbitos de la atención social, «de nada sirve tener una Ley de Atención Temprana, que se aprobó por unanimidad en el Parlamento canario, si no está dotada con los suficientes recursos económicos» para poderla desarrollar. Dicha normativa fue aprobada en abril de 2019 y, aunque es verdad que se han puesto en marcha diversos centros, las listas de espera demuestran que no son suficientes, aclara Llorca.

Hasta enero de 2024

Expone el caso de una madre cuyo hijo requiere de este servicio. La progenitora acudió al pediatra, que la derivó al departamento de Neuropediatría del Hospital Universitario Nuestra Señora de La Candelaria (Hunsc). Sin embargo, la respuesta que le dieron en el recurso especializado es que hasta enero de 2024 las listas de espera están cerradas. Es decir, que, una vez que se abran, a dicho menor le pueden asignar la cita para marzo, abril, mayo o junio del próximo año. En opinión del portavoz de la Plataforma, si se pierde más de un año en la asistencia a un menor, ya no se puede hablar de atención temprana.

Explica que atender a un niño con problemas de desarrollo dentro de los primeros seis años de vida resulta fundamental, ya que es en ese periodo en el que su cerebro está «formándose». La diferencia entre que reciba ayuda o no a tiempo marcará que cuando sea adulto sea una persona dependiente o lleve una vida con mayor autonomía.

Llorca lamenta que la inmensa mayoría de los políticos no son conscientes de que apostar por este tipo de centros y su necesaria dotación de personal debe plantearse como «una inversión de futuro», para que dentro de dos décadas no haya tantos ciudadanos dependientes.

En Tenerife, por ejemplo, existen unidades de atención temprana en los dos grandes hospitales de referencia: el Hospital Nuestra Señora de La Candelaria, en Santa Cruz de Tenerife, y el Hospital Universitario de Canarias (HUC), en La Laguna. Para Llorca, también debería haber centros en el norte y en el sur de la isla, donde también se concentra una parte importante de la población.