Sara López: "Las mujeres gitanas vemos que la sociedad no nos acepta"

La Asociación de Gitanas Feministas por la Diversidad (AGFD) presenta el corto documental 'Carmen, sin miedo a la libertad', donde se muestra la lucha diaria de las mujeres gitanas por conseguir derechos y oportunidades. Sara López, responsable de proyectos de la entidad, resalta la falta de oportunidades educativas de muchas niñas gitanas en toda España

¿Por qué nace la asociación?

Por una cuestión de justicia social. En la Cañada Real (Madrid), viviendo sin luz. En Zona Norte (Granada), cortes de luz de 16 horas... son situaciones infrahumanas, niños sin derechos básicos. Vemos que necesitamos una voz propia para reclamar nuestros derechos con perspectiva feminista. Fue también la época en que había expulsiones de gitanos en Francia y aquí la sociedad española no se movilizaba. Dijimos, 'o nos movilizamos nosotras o nadie lo hará'.

"El principal problema de las mujeres gitanas no es nuestra comunidad, es el antigitanismo"

Pero van más allá de la lucha contra la pobreza y enarboláis la bandera del feminismo.

Las mujeres gitanas somos quienes llevamos a los niños al médico, al colegio... Tenemos relación con la sociedad y vemos que la sociedad no nos acepta.

¿La comunidad gitana es machista?

Lo que es machista es el sistema patriarcal donde vivimos. No es una cuestión comunidades. Hay una universalización del patriarcado y una subordinación de mujeres que se manifiesta de distintas formas en las diferentes culturas y se combate distinto porque no afecta a todas las mujeres de la misma manera.

"La experiencia común de las mujeres gitanas es la de la discriminación en todos los ámbitos: vivienda, ocio, servicios, discotecas, bares, en la compra"

¿Y a las mujeres gitanas cómo les afecta?

¿Quieres preguntarme cómo me oprime mi cultura, mi casa, mi familia? Las preguntas pueden ser muy perversas. El principal problema de las mujeres gitanas no está en nuestras comunidades. Es el antigitanismo sistémico diario, el racismo, lo que que ataca nuestras vidas. Nosotras sufrimos más violencia por parte de la sociedad, incluidas las mujeres. Nuestras comunidades nos han servido para resistir.

Se habla de la presión por la virginidad, el embarazo adolescente, el divorcio... ¿son mitos?

Cuando en España el divorcio era ilegal, las gitanas ya se divorciaban, estaba permitido. La comunidad gitana es muy diversa. El mito, el desconocimiento, las etiquetas... no ayudan.

¿Las mujeres gitanas llegan al matrimonio y la maternidad más temprano que el resto?

El matrimonio o el embarazo adolescente no es exclusivo de la comunidad gitana y se da en la comunidad gitana. Va muy vinculado a la pobreza, la exclusión, la marginalidad y la falta de oportunidades, no a la cultura gitana. Da la sensación de que es un estereotipo sobre el que los medios de comunicación lleváis más de 40 años insistiendo. La primera gitana que termina la carrera ya no es noticia. Y los medios siguen publicándolo. Todo el mundo piensa que las mujeres gitanas no están formadas cuando hay maestras, abogadas, cargos políticos...

Otro mito. ¿El aborto es tabú?

No lo es ahora y no lo ha sido ancestralmente: las mujeres gitanas tenían conocimiento y formas de practicarlo. Estas cosas anulan y sesgan la sabiduría de nuestras mujeres. Si proyectamos esta imagen, anulamos a las futuras generaciones con su comunidad. Hablemos de aborto, de las políticas del PP en materia de aborto, de las dificultades de abortar de las familias.

¿Cómo trabaja la asociación?

Haciendo denuncia social, dando a conocer lo que ocurre en la vida de las mujeres gitanas. Como cuando una niña gitana muere aplastada por una puerta y no pasa nada. Las vidas de las niñas y mujeres gitanas no importan. Intentamos denunciar situaciones de racismo, desmontar mitos, rescatar historia de las mujeres gitanas. Trabajamos en un proyecto europeo de liderazgo feminista. Hay que cambiar la mirada que se tiene hacia nosotras. No somos el estereotipo que se creen. Hay un movimiento LGTBI que es reconocido y aceptado en la comunidad, por ejemplo.

La independencia económica es clave...

El problema de las mujeres gitanas es que no pueden acceder al sistema educativo y promocionarse. Acabas en la escuela gueto, el profesor tiene bajas expectativas de tu vida académica, recibes insultos y 'bullying' por parte de tus compañeros... El acceso a la educación es la gran barrera que te hace sentirte fuera del sistema.

¿Usted lo ha vivido?

¡Claro! La experiencia común de las mujeres gitanas es la de la discriminación en todos los ámbitos: el acceso a la vivienda, ocio, servicios, discotecas, bares, en la compra... Ocurre en Madrid, Cartagena, Alemania, Francia...

¿Hay cierto feminismo que obliga a las mujeres gitanas a abandonar su cultura?

¿Quién quiere identificarse con ese estereotipo? El feminismo hegemónico solo tiene en cuenta a las mujeres blancas, cis y de cierto nivel económico, social y cultural. Nosotras estamos en el feminismo de los márgenes. Se olvidan de nosotras. Hace muchos años, yo estaba en una asociación de mujeres de Madrid que salían a la calle cada vez que había un asesinato machista. En una ocasión la asesinada fue una mujer gitana. Nadie fue a la concentración. ¿Las gitanas no son mujeres? Pensaron que eran cosas de gitanos, no una cuestión de género. Necesitamos que el feminismo no nos niegue, que no nos usurpe la voz ni nos tutele.

¿Qué políticas hay que aplicar para cambiar esta desigualdad?

No hacer escuelas ni barrios gueto. Tener barrios dignos que no sean ignorados, que tengan acceso a luz, agua. Hoy, en España, hay niñas viviendo casas sin agua ni luz. O que son 12 o 15 personas en casa porque han sido desahuciadas dos familias y han tenido que juntarse en casa de la abuela. Quiero que estas niñas tengan las mismas oportunidades que el resto, que consigan el estatus de ciudadanas.