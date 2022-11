La Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF) presenta esta mañana los motivos por lo que presenta un preaviso de huelga con carácter indefinido entre los trabajadores del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes), que dependen de la empresa pública GSC.

La exposición de motivos de dicho acto de protesta laboral se realizará en la sede de esta organización sindical en Santa Cruz de Tenerife.

No es la primera vez que durante el presente año el CSIF plantea un preaviso de huelga con carácter indefinido en el ámbito de la empresa pública Gestión de Servicios para la Salud y la Seguridad de Canarias (GSC), que es la encargada de administrar los servicios de la sala operativa del 1-1-2, del Servicio de Urgencias Canario (las ambulancias) y el Transporte Sanitario No Urgente (TSNU). De hecho, en marzo, sus responsables aseguró que estarían dispuestos a acudir a dicha acción de presión si no se resolvía lo que denominaban el «acuerdo salarial».

La intención de los representantes de la organización sindical era que la entidad GSC cumpliera con la actualización del 5 por ciento en los salarios de la plantilla.

Con carácter previo a ese anuncio de marzo del presente ejercicio, la Central Sindical Independiente y Funcionarios trasladó al personal la situación que existía tras el acuerdo judicial alcanzado en noviembre del pasado año, según el cual tanto la empresa Gestión de Servicios para la Salud y la Seguridad (GSC) como el propio Gobierno de Canarias se comprometieron a subir los salarios de los empleados.

La organización sindical señaló que así está dispuesto en los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma para el año 2019 y la mencionada medida se debió aplicar desde el 1 de enero del ejercicio actual.

Para el CSIF, la actitud de los responsables de GSC y el Gobierno era «una falta de respeto» tanto a la plantilla como a los ciudadanos.