El lenguaje inclusivo es cada vez más usado en todo el planeta. Atrás van quedando clichés o bromas de pésimo gusto que eran muy habituales cuando algunos países decidieron ser los pioneros en aplicar el lenguaje inclusivo, pero no en todo el planeta ha ocurrido así, nisiquiera entre aquellos que tienen una lengua madre común como puede ser el español o el inglés. Pero lo que no parece lógico es que la censura al uso del lenguaje inclusivo venga de dentro de las aulas. Aún quedan docentes que se quedaron anclados en las primeras fases de su uso común y da igual que sean maestros o maestras, porque ejemplos de los dos géneros hay.

En Colombia una profesora reprobó a una estudiante por escribir un ensayo en lenguaje inclusivo. Es decir, a la docente no le importó el contenido del texto solo la forma en la que estaba escrito fue suficiente para darle una mala calificación a su autora.

No contenta con esto, le pidió a la estudiante que realizara una exposición utilizando el lenguaje de signos que, según argumenta la profesora, sí representa la "verdadera inclusión".

"Estaba calificando unos trabajos y una estudiante me entregó un ensayo en lenguaje inclusivo", escribió la maestra en una publicación. "Obviamente sacó un 1. Para recuperar la materia debe hacer una pequeña exposición en el lenguaje de señas, así aprende lo que es verdaderamente inclusión", expuso la profesora en su cuenta de Twitter.

Estaba calificando unos trabajos y una estudiante me entrego un ensayo en lenguaje inclusivo🤮, obviamente saco 1, para recuperar la materia debe hacer una pequeña exposición en lenguaje de señas, así aprende lo que es verdaderamente "inclusión" pic.twitter.com/fLAVALeNIa — S a r a C á r d e n a s  (@SaVanessCa) 23 de abril de 2022

Como era de esperar, el tuit ha generado reacciones no solo en Colombia, también en el resto del mundo de habla hispana. Algunos de los usuarios le han recriminado a la profesora que no le importara lo que la alumna exponía en el ensayo, otros censuraron el uso que ha hecho esta docente de Twitter para publicar "cómo disfruta suspediendo" a otra alumna; otros le animan a apuntarse o repasar el temario de Pedagogía y otros, directamente, la han llamado "troglodita".

Pero este no es el primer caso de un profesor al que no le gusta que sus alumnos utilicen el lenguaje inclusivo en español. Unos meses antes, en agosto de 2021, un profesor de la Universidad Autónoma del Estado de México amenazó a sus estudiantes de sacarlos de clase si usaban lenguaje inclusivo.

"No vayan a empezar ustedes como en el vídeo que está circulando de que es ‘compañere’. Alguien me dice eso y lo saco de aquí", advirtió en su momento el docente. "Si alguien empieza con sus jaladas, sácate de aquí. Aquí hay dos géneros. Ustedes deben de entender que son dos géneros, masculino y femenino; hay un macho y una hembra en los animales. No hay mache ni hembre. Por favor evítenme la pena de sacarlos de aquí", asegura el profesor en un vídeo que se hizo viral.

Poco tiempo después y viendo la repercusión que tenía el vídeo de este profesor, la Universidad Autónoma de Estado de México emitió un comunicado rechazando el comportamiento del docente, el cual fue, a todas luces, represivo.