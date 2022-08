El asesor de la bodega de Atrio: "No es lo mismo robar un camión de J&B que una botella única en el mundo"

Fue el primero en enterarse. Aquella fatídica mañana de octubre en la que desaparecieron los vinos de la bodega de Atrio, el primer teléfono que marcó Jose Polo para contarle lo sucedido fue el de Paco Berciano. El burgalés es uno de los mayores expertos en vinos del país y orgulloso amigo de los dueños del hotel desde hace décadas, casi tantas como las que atesora como consejero en la corte del Relais&Chateaux.

No tiene que demostrarlo porque la amistad no se exhibe en palabras pero manifiesta sobradamente su cercanía con Toño y Jose y acompaña la conversación con los recuerdos que conserva del hotel desde su primera piedra. Desde entonces, les ha acompañado en sus pasos. En su caso, desde lo suyo, su especialidad, que son los vinos. En Burgos regenta desde 1988 la vinoteca El Lagar junto a Maribé Revilla, una de las primeras tiendas que se abrieron en España dedicada en exclusiva a los mejores caldos de la geografía. Años más tarde, en los 2000, extendió su legado con la distribuidora Alma vinos únicos.

"No descartaría que se adaptara a la televisión, la botella tiene una historia de película"

Berciano acumula consultas a diario como referente enólogo y desde hace meses también lo hace, no por voluntad propia, como testigo de aquellas primeras horas tras el que se ha convertido en uno de los robos más mediáticos no solo de la capital cacereña sino del país. En tan solo una madrugada desaparecieron 45 botellas de la bodega en la que tanto ahínco ha puesto junto a los propietarios.

Décadas de esfuerzo y trabajo se esfumaron en tan solo unos minutos. Con el tiempo de por medio, casi diez meses después de lo ocurrido, con el caso en instrucción y los presuntos responsables en prisión a la espera de juicio, el asesor atiende a este diario y da respuesta a las preguntas que están en boca de todos.

No tiene que hacer esfuerzo en hacer memoria, repasa con precisión el momento en el que conoció lo ocurrido. Señala que le llamó Jose pasadas unas horas tan solo de los hechos y que la sensación de "incredulidad" provocada por el shock fue compartida. "Sufrí ese robo como si fuera algo mío", pone de manifiesto.

Como maestro, puede presumir de ser de los pocos que puede apreciar en su totalidad el valor de las botellas robadas. Para muchos son solo unos vinos, de hecho la defensa de los acusados sostiene que a nivel penal se tipifica como un robo con fuerza en las cosas, no obstante, Berciano difiere completamente de esta opinión.

No son solo unos vinos. En concreto, las 45 ejemplares fueron tasadas por 1,6 millones de euros, pero si hay alguno que destaque de todos ellos es el Chateau d’Yquem, la joya de la corona, el caldo entre los caldos. Solo existía uno como ese en el mundo y hasta su robo, se encontraba en Cáceres. En esa línea, incide en que no se trata de un simple delito porque "no es lo mismo robar un camión de J&B que una botella única en el mundo". "Es la más antigua que se conservaba de la bodega, es un tesoro", pone de relieve.

"Han robado un valor simbólico, pero la bodega sigue siendo una de las mejores"

También ofrece su propia versión sobre el modus operandi. Los ladrones, de acuerdo con la hipótesis policial, habían visitado el hotel hasta tres veces antes, utilizaron una llave maestra para entrar e identidades falsas. Él está convencido de que detrás de los hechos hubo un acuerdo previo con otro comprador e insiste en la complejidad de averiguar el paradero de los caldos, uno de los mayores interrogantes del caso tras la detención de los dos principales sospechosos. "Es palpable que es un robo por encargo, o es un coleccionista que encuentra placer en la posesión o es alguien que se va a dar una buena fiesta y se las va a beber, es difícil que salgan al mercado negro porque son ejemplares muy llamativos y sería fácil reconocerlos, eso sí, si es un coleccionista y se la enseña a alguien para presumir de ella puede que por ahí haya algún hilo de donde tirar, y no soy muy crédulo con que puedan aparecer, pero siempre hay que tener esperanza, tampoco lo era con que pudieran detener a los presuntos autores y la policía lo ha hecho", sostiene.

Sea como sea, lo que sí está claro es que la historia suma un recorrido de película. Berciano se centra en concreto en el Chateâu d`Yquem, que antes de desaparecer ya acumulaba un periplo digno de la gran pantalla, ya que después de que Toño y Jose la adquirieran en una subasta en Londres, sufrió un percance que obligó a trasladarla a la propia casa para reembotellarla.

De hecho, en la bodega se exhibía la original de 1806, que estaba rota, y la nueva, con los cristales en el interior. Sobre este nuevo capítulo, aún sin resolver, el experto en vinos cree probable que haya interesados en adaptarla a la televisión. "No lo descartaría", añade. No obstante, y conociendo a sus amigos, apunta que "no cree que Atrio esté por la labor, aún así, en el caso en el que apareciera la botella se convertiría en un guion perfecto para hacer una serie".

Hace balance también sobre lo sucedido y aunque el suceso ha sido un golpe certero, saca también alguna conclusión positiva. En primer lugar, las muestras numerosas de apoyo que han recibido de la ciudad los propietarios. "Me sorprendió como la ciudad interiorizó el robo como si hubiera sido suyo, la ciudad de alguna manera les ha reconocido el compromiso que han tenido siempre con la ciudad, a Jose y a Toño les mueve la belleza, si les moviera el dinero hace mucho tiempo se habrían ido de aquí", pone de relieve.

También en esa misma línea, asegura que la bodega, a pesar de lo ocurrido, continúa ostentando el valor de ser una de las más prestigiosas del planeta. "Han robado un valor simbólico, es evidente, pero sigue siendo una de las mejores del mundo, Cáceres puede estar más que orgullosa".