En pleno siglo XXI la homofobia sigue muy presente en la sociedad. Ya sea mediante insultos, agresiones y otro tipo de conductas discriminatorias que varían en función de las preferencias sexuales de cada uno. En los últimas días se ha destapado un nuevo caso que se ha denominado como 'Caso Uñas'. En él se denuncia como una manicurista le negó hacerle la manicura a un joven de 17 años porque iba "en contra de mis creencias".

La historia se dio a conocer gracias al reconocido artista y defensor de los derechos LGTBIQ+ Alex Mercurio, que compartió con todos sus seguidores los mensajes que entabló el joven con la esteticista. La mujer, al conocer que su cliente iba a ser un hombre, le escribió por WhatsApp, literalmente: “Yo espero que no te ofendas, yo trato con respeto a todas las personas, sin importar su género o la condición sexual que elijan para sí, pero con mucho más respeto me trato a mí misma, por eso el hecho de hacerle las uñas a un chico choca directamente con mis creencias y con mi conciencia, no es nada contra ti personalmente”. Y remata con un “espero que lo entiendas”.

El joven le pidió explicaciones ante lo que evidentemente es un sintoma de homofobia. "Simplemente somos personas diferentes con puntos de vista diferentes y eso no quiere decir que nos faltemos el respeto, para nada. De hecho, yo soy una persona que cuando ve por allí que a cualquier persona que por lo que sea la humillan, no me gusta. Porque todas las personas merecemos respeto. Sea que tú compartas esa forma de ver las cosas o no. Entonces, ya te digo, yo soy una persona que prefiere hablar las cosas", continua con la explicación la manicurista.

Rápidamente la historia, bajo el hashtag #CasoUñas, se viralizó y decenas de hombres comenzaron a compartir sus manicuras. “Si ella está en todo su derecho de no hacerle las uñas a los hombres porque tiene su pisquito de homofobia, pues yo estoy en todo mi derecho de publicarla y decirle que es una homófoba”, criticó con dureza el activista Álex Mercurio.

"Llevo un montón de años haciéndome las uñas y nunca me ha pasado esto. Es increíble que venga una tipa de estas a verter todo ese odio", denuncia el artista Alex Mercurio. "¿Quién ha dicho que las uñas largas o de colores sean de mujer?, ¿dónde está escrito eso, para yo verlo? El pelo largo se supone que también es de chica y los pantalones eran de hombre", añade Mercurio. "Se trata de que cada uno se vista y lleve lo que quiera", añade. "Y mucho peor es decírselo a un chico de diecisiete años que se hace las uñas por primera vez", concluye en unas declaraciones realizadas a la Cadena SER.