Un ensayo clínico con el fármaco experimental contra el cáncer Dostarlimab, puede dar un vuelco al tratamiento contra los tumores. Es la primera vez en la historia que se consigue algo así, que desaparezca totalmente el tumor. El medicamento se administró en el Centro de Cáncer Memorial Sloan Kettering (MSKCC) de Nueva York a 12 personas con cáncer de colon cada tres semanas durante seis meses.

Los resultados han sido asombrosos, ni rastro del cáncer. Fue indetectable en los exámenes físicos, endoscopias, tomografías y resonancias magnéticas. Luis A. Diaz, responsable del estudio, publicó los resultados en la revista New England Journal of Medicine, dijo que no conocía ningún otro estudio en el que un tratamiento lograra eliminar por completo un cáncer en todos los pacientes.

Cuando fueron seleccionados para el estudio clínico creían que sería inevitable pasar por todas las terapias conocidas y muchas veces traumáticas como la quimioterapia, radioterapia e incluso una intervención quirúrgica con sus posibles secuelas como disfunciones intestinales, urinarias y sexuales y que, en algunos casos necesitarían una bolsa de colostomía. Lo sorprendente fue que gracias al fármaco el tumor desapareció y no necesitaron tratamiento adicional.

Dostarlimab es un fármaco que desenmascara las células cancerígenas, y permite al sistema inmunitario identificarlas y destruirlas. Forma parte de la inmunoterapia.

Los pacientes recibieron una dosis cada tres semanas y durante seis meses. Cada una de las dosis tiene un coste de alrededor de poco más de 10.000 euros, por lo que el tratamiento total ronda los 100.000 euros. Además ninguno de los participante tuvo efectos secundarios. La única pega es que el ensayo es pequeño pero sus resultados abren la puerta a una curación.

En España el cáncer de colón es el más diagnosticado. Hay 90.000 españoles que padecen esa enfermedad. Representa el 9,2 por ciento de los tumores diagnosticados y es la segunda causa de muerte en mujeres después del cáncer de mama y el segundo en hombres después del de próstata.