Florina, Eva María y Maite fueron asesinadas por sus parejas en Andalucía entre el domingo 23 y el domingo 29 de mayo, muy pocos días antes del inicio de la campaña electoral andaluza. A pesar del repunte de crímenes machistas, la violencia de género no está acaparando el debate de la precampaña y apenas está en boca de los candidatos, más preocupados por los pactos de gobierno, los reproches al oponente, qué hacer con la ultraderecha o con los impuestos. Tres mujeres asesinadas en siete días en tierras andaluzas y no es asunto capital.

Tampoco parece haberlo sido para el Consejo de Ministros, pues tras reunirse, ni la portavoz Isabel Rodríguez, la vicepresidenta Yolanda Díaz o el ministro Alberto Garzón han considerado necesario mencionar en rueda de prensa que en España cinco mujeres han sido asesinadas en los últimos nueve días. Un par de horas después, el presidente del Gobierno ha tratado de enmendar la situación condenando los asesinatos de Eva María, Maite y Luisa María (víctima de Tomelloso) y haciendo un llamamiento a las víctimas del maltrato machista para que pidan ayuda para "salir del infierno en el que deben estar viviendo".

Repunte de asesinatos

La situación de la violencia machista es de tal gravedad que el Ministerio de Igualdad ha convocado para la próxima semana el Grupo de Trabajo del Pacto de Estado contra la Violencia de Género de la Conferencia Sectorial de Igualdad para abordar una "respuesta coordinada" al repunte de asesinatos machistas. Sólo en mayo, seis mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas, la tercera parte de los 18 crímenes machistas que se han cometido en 2022.

🔴 Desde @IgualdadGob convocamos para el próximo martes al Grupo de Trabajo del Pacto de Estado contra la Violencia de Género para abordar la respuesta coordinada al repunte de asesinatos machistas.



La lucha contra las violencias machistas es una cuestión de Estado ⤵️ https://t.co/iXAKXUVMMM — Ministerio de Igualdad (@IgualdadGob) 31 de mayo de 2022

En mayo de 2021 también se produjo un repunte de asesinatos por violencia de género que los expertos asociaron con el fin del estado de alarma y de las restricciones de movilidad para contener la pandemia. A 31 de mayo de 2022, han sido asesinadas 18 mujeres, una más que en la misma fecha del año pasado. Además, se investiga el crimen de una joven de 32 años en Zaragoza.

La ministra de Igualdad, Irene Montero, hablaba de "rabia y dolor" por este grave problema: "No son casos aislados, es machismo. (...) Imposible no pensar estos días en la cantidad de mensajes negacionistas de la violencia de género que a diario se repiten en los medios, las redes sociales y las instituciones. No lo permitamos. La lucha contra las violencias machistas es una cuestión de Estado", expresaba en redes sociales.

Sin embargo, esta preocupación por la crueldad de los efectos de la violencia machista sigue sin protagonizar mítines políticos. El círculo vicioso de qué ocupa la agenda pública política e informativa. Inevitable preguntarse qué pasaría si en lugar de cinco mujeres asesinadas en nueve días, hubieran sido policías, diputados o docentes. ¿Sería suficiente con un tibio mensaje de condena durante una rueda de prensa o con un par de tuits?

El catedrático de Derecho Constitucional e investigador especializado en igualdad de género Octavio Salazar lo explicaba bien al decir que tan insoportable es la violencia machista que no cesa y es estructural como "el silencio cómplice de tantos": "Si fueran otras las víctimas, toda la sociedad estaría gritando en las calles", lamentaba.

La incidencia de la violencia machista en Andalucía

La campaña de las elecciones andaluzas comienza el viernes, si bien el clima electoral se respira desde hace semanas. El principal debate gira en torno a si el PP pactará con la extrema derecha, una extrema derecha negacionista de la violencia de género, por cierto. La discusión está en los empadronamientos irregulares, bajar o no los impuestos, perfil moderado o extremo y alianzas a izquierda y derecha.

La violencia machista no está entre los temas prioritarios para los candidatos, a pesar de que cuatro de las 18 víctimas mortales de la violencia machista (22 %) este año fueron asesinadas en Andalucía, tres de ellas en siete días muy cercanos al arranque de la campaña.

Desde el 1 de enero de 2003, 231 mujeres han sido asesinadas en esta comunidad autónoma (uno de cada cinco feminicidios íntimos registrados en toda España). El 27,6 % de las víctimas conseguimiento policial por violencia de género de todo el país están en Andalucía (19.407 de 70.315) y uno de cada cuatro casos calificados como de alto riesgo también se localizan en territorio andaluz, según los datos de Viogén.

Si bien es cierto que Andalucía es la comunidad más poblada, estos números no justifican un perfil bajo en esta materia. Resulta incomprensible que esta grave cuestión no centre los discursos políticos con propuestas más sofisticadas para la prevención y la protección de las víctimas. Más allá de mensajes en las redes sociales y breves condenas.

En estos días de duelo por tres asesinatos, el actual presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha condenado los crímenes y ha exigido unidad y firmeza frente a la violencia machista.

La violencia machista nos ha dado estos días un zarpazo de dolor y desolación. Condeno de manera rotunda los asesinatos de Tíjola, Vélez-Málaga y Ciudad Real.



Unidad y firmeza frente a esta bochornosa lacra.



Nuestro afecto a las familias de las víctimas. https://t.co/zgHhBsHAYQ — Juanma Moreno (@JuanMa_Moreno) 31 de mayo de 2022

En este contexto, la vicesecretaria general de los socialistas, Adriana Lastra, ponía el foco en hacerle frente a la ultraderecha negacionista: "Hay mujeres que no se atreven a denunciar porque hay una formación política que las llama mentirosas, y convierte a las víctimas casi en delincuentes", dijo este fin de semana en Málaga.

Más propositiva en las medidas fue la candidata de Por Andalucía, Inmaculada Nieto, quien reclamó, ante los números "demoledores y dramáticos" de la violencia de género, un pacto de todas las fuerzas políticas andaluzas que cuente con los recursos suficientes para erradicarla.

El viernes comienza la campaña, los partidos aún tienen la oportunidad de demostrar que su compromiso contra el maltrato es inquebrantable.