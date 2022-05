La viróloga Maripaz Sánchez-Seco, que lidera el equipo que ha logrado la secuencia completa de la bacteria causante de la viruela de mono, asegura que este virus se quedará en un brote y no llegará a ser una pandemia porque, aunque se están registrando más casos, «seguramente se controlará bien».

Sánchez-Seco descarta, asimismo que la propagación de esta enfermedad llegue a ser alarmante porque, aunque todavía «estamos ascendiendo», se están poniendo las medidas de control, de aislamiento de los casos positivos y seguimiento de los contactos, por lo que llegará «un momento en que esto se calme».

Además esta experta, responsable del laboratorio Arbovirus y enfermedades víricas importadas del Centro Nacional de Microbiología, indica que en principio, con las secuencias que ya se han depositado en otros países y los análisis que se han hecho, no hay ningún cambio que pueda indicar «a día de hoy» que pueda haber una posible mutación del virus. No obstante, Sánchez-Seco advierte de que es algo que se tiene que estudiar en profundidad porque es «un virus grande, el genoma es complicado y se tiene que analizar bien si puede haber algún cambio».

Por esta razón, en su opinión, no es urgente la llegada de vacunas en estos momentos, si bien ha dicho que «tal vez sería deseable» en el caso de que no se lograra controlar la situación con las medidas actuales. En este sentido, señala que este brote de viruela del mono es una llamada a investigar lo que está pasando en los países en vías de desarrollo porque, ha lamentado, «solo respondemos mayoritariamente cuando nos llega a nosotros». Por ejemplo, podría ser «muy interesante» saber lo que está pasando con este virus en su origen, en África, algo que no se ha hecho hasta ahora porque los países ricos, al no verse afectados, no le interesaba investigarlo.

La investigadora además ha desvelado que ya se están haciendo pruebas PCR en los hospitales, y ha anunciado que la semana que viene empezarán a salir «PCR comerciales».