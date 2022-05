Canarias será el escenario del nuevo 'reality show' dirigido por Pilar Rubio Discovering Canary Islands, y que, en su primera edición, recorrerá el Archipiélago canario.

Mediante la inmersión de sus concursantes en la cultura y las tradiciones locales, el programa descubrirá las leyendas más inimaginables e inauditas de las Islas. Un viaje de descubrimiento plagado de pruebas, enigmas y rutas por territorios maravillosos que mostrarán a participantes y espectadores los mitos de una región.

Los escenarios más espectaculares de Canarias serán el marco de impresionantes pruebas de fuerza, ingenio y destreza en una dinámica carrera que recorrerá las islas en 6 episodios. Durante el programa, cada prueba es una llave para la siguiente, ofreciendo una ventaja o recompensa, y la posibilidad de conseguir al final de cada etapa una pista en forma de coordenada y parte de la leyenda para, finalmente, alcanzar el objetivo final: San Borondón. Con este nuevo proyecto, uno de los objetivos es seguir posicionando a las Islas Canarias como el destino turístico preferido por los europeos.

Por primera vez, una plataforma OTT apuesta por un formato internacional donde 8 concursantes de 8 nacionalidades diferentes competirán por ser el mejor explorador de Europa. Los participantes, de perfil 'influencer' y que aún no han sido desvelados, averiguarán que, en realidad, las islas que componen Canarias no son 8… sino 9. La Graciosa, Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife, La Palma, el Hierro y la Gomera esconden su propia leyenda. Entre la realidad y el folclore, la historia y la ficción, se dice que existe una novena isla: San Borondón. La conocida como Isla Ballena, por el modo en que aparece y desaparece en las aguas del Océano Atlántico, ha sido el sueño de cartógrafos y navegantes durante siglos y el objetivo de los participantes.

Discovering Canary Islands, que así es como se llamará esta primera edición, cuenta con el apoyo de Promotur – Turismo de Canarias y está ideado y coproducido por Atlantia Media y Mediabrands Content Studio/Initiative. El equipo creativo cuenta con una larga experiencia en producción en España y a nivel internacional de formatos innovadores de entretenimiento (Supervivientes, Gran Hermano, Pekín Express…). Liderados por Paolo Nocetti, productor ejecutivo, y Constantino Martínez, director de I+D y entretenimiento, la dirección de esta primera temporada correrá a cargo de Cristina Jiménez, especialista en contenidos de entretenimiento y realities.

La encargada de conducir el programa será Pilar Rubio, presentadora española conocida internacionalmente que cuenta con un amplio recorrido en televisión. Rubio, con más de 7 millones y medio de seguidores en su cuenta de Instagram, está entusiasmada con el proyecto: "Estoy feliz de poder presentar este formato internacional y que vaya a llegar a 42 países europeos. Es un formato con el que me siento muy identificada: un programa familiar, lleno de aventuras en un enclave único, como las Islas Canarias".

El programa se incorporará a la colección Rakuten Stories, que presenta el contenido original y exclusivo de Rakuten TV con historias de optimismo, empoderamiento y diversidad que reflejan el ADN de la compañía. Cristian Liarte, director del área de originales, comenta: "Estamos encantados de presentar este formato nunca antes realizado que nos permite unir los valores de Rakuten TV con el entretenimiento de calidad para un público amplio y europeo". La colección, disponible a la carta y como canal lineal en el servicio gratuito de la plataforma, cuenta con múltiples documentales exclusivos como Ona Carbonell: Empezar de Nuevo, Barcelona Surf Destination, Campeonas, Andrés Iniesta – El héroe inesperado, BVB 09 Stories: who we are, Break Point: A Davis Cup Story, Ride Your Dream, Los secretos de la Roja- Campeones del Mundo, The Australian Dream, Inside Killian Jornet, Sadio Mané – Made in Senegal, Serge Ibaka – Anything is Possible, Gigantes y SEVE.

El reality series llegará a las pantallas durante la segunda mitad del año y estará disponible en exclusiva y de forma gratuita en la programación lineal y a la carta de Rakuten TV, con presencia en 43 territorios europeos.