Canarias se ha situado a la cola del país en el sistema de dependencia en el último año con un crecimiento de la lista de espera del 23,1%, según recoge el XXII dictamen del Observatorio Estatal para la Dependencia elaborado por la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales.

El Archipiélago y Cataluña –donde la lista de espera aumenta un 7%– aglutinan «más del 40%» de la lista de espera de personas dependientes de toda España. «Es verdaderamente preocupante, no se ha cumplido el objetivo del plan de choque pero es que estas dos comunidades han incrementado la lista de espera, no tiene ninguna explicación que no hayan sido capaces de haberla revertido con el incremento presupuestario», ha apostillado el presidente del Observatorio Estatal para la Dependencia, José Manuel Ramírez.

Más beneficiarios

Canarias consiguió aumentar en el último año un 10,8% el número de beneficiarios en el sistema, pero aún ocupa el último lugar la tabla en personas atendidas sobre el total de la población dependiente, con apenas un 10,4%. Además, está a la cola en el limbo de la dependencia, con un 38,5% de personas con derecho reconocido pero sin prestación efectiva, y en la escala de valoración, con apenas 1,6 puntos.

La Asociación de directores y gerentes propone penalizar a las Islas por su mala gestión

La Asociación observa una «activación» en el SAAD que achaca al plan de choque puesto en marcha por el Gobierno, aunque critica la «burocracia y la impericia de algunos gobiernos autonómicos» que no han permitido conseguir el objetivo de la reducción de la lista de espera en las Islas.

«Hay que valorar el incremento presupuestario de 623 millones de euros más 600 millones que vamos a recibir 2023, pero la burocracia e impericia de algunas CCAA están haciendo que el Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia no sea lo ágil e incluso esté llevando a no cumplir el objetivo del Plan de Choque en cuanto a la reducción de la lista de espera», ha resumido Ramírez.