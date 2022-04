Brian May regresa a Canarias. El compositor y guitarrista de Queen ha visitado una de las localizaciones asociadas a su proyecto en solitario 'Another World', con motivo de la serie que acaba de estrenar por la reedición de su segundo álbum musical de estudio, y que estará disponible en una edición ampliada y remasterizada a partir del 22 de abril.

La serie, producida por Simon Lupton, creador de la reciente serie de 50 episodios 'Queen The Greatest', ha sido rodada en las islas de Tenerife, La Palma, y El Hierro, donde se hizo la fotografía que ilustró la portada de aquel disco en 1998. El primer capítulo ya está disponible en YouTube y se emitirán semanalmente hasta mediados de mayo.

Bajo el título 'Back To The Tree', May habla de El Hierro, isla donde se tomó la mítica foto del histórico y simbólico árbol conocido como la Sabina de El Hierro y que se halla en El Sabinar, en la zona de la Dehesa, dentro del municipio de La Frontera. Este árbol es el protagonista de la portada de 'Another World'. En este primer episodio, el compositor narra el asombroso efecto que esta sabina tuvo en él tras su primer encuentro y cómo le ayudó a superar un delicado momento emocional que atravesaba. Tras encontrarse con la imagen en blanco y negro de La Sabina de El Hierro en un periódico pensó que era la "cosa más increíble". Su conexión espiritual con el árbol fue instantánea. May atravesaba una mala época desde hacía tiempo: "Siempre paso por malas épocas, a nivel emocional. Y aquel momento era difícil", recuerda el músico.

Brian cuenta como tomó la decisión de tomar las riendas de su momento personal. "Pensé que, si no cambio, me moriré en esta situación. Así que tengo que enfocarlo de otra manera", comenta el compositor. El componente de Queen explica cómo La Sabina, a través de su simbología, le transmitió fuerza y le hizo reaccionar ante una situación de desasosiego, y letargo, que no podía permitirse durante más tiempo. "Este árbol estaba viviendo en unas circunstancias muy adversas. Intenta crecer en un lugar donde continuamente hay viento que llega del océano, viento cargado de agua salada, y aun así consigue sobrevivir. ¿Cómo lo hace? Adaptándose".

Sin dudarlo y en un impulso, porque como dice May, "a veces hay que vivir la vida por impulsos", el guitarrista viajó a la isla de El Hierro y realizó la sesión de fotos de la que saldría la portada del álbum musical 'Another World'. Ahora, 24 años después, Brian May y "su árbol", El Sabinar de la Dehesa, se reencuentran de nuevo cerrando un ciclo simbólico.

Pasión por la astronomía

Es conocida la especial vinculación que el guitarrista de Queen, Brian May, mantiene con el Archipiélago canario desde que, hace 51 años, visitara el Observatorio del Teide. Para conseguir su doctorado, May investigó sobre el reflejo de la luz del polvo interplanetario en el Sistema Solar. Y lo hizo desde el Observatorio Teide, en el Instituto de Astrofísica de Canarias en la Universidad de La Laguna. Posteriormente completa desde el Observatorio del Roque de los Muchachos su tesis doctoral sobre la formación de nubes de polvo zodiacal. En agosto de 2007, May defendió ante el jurado de la Universidad de Londres Radial Velocities in the Zodiac Dust Cloud (Velocidades radiales en la nube de polvo zodiacal), su tesis doctoral, compuesta por 48 mil palabras y que comenzó a escribir en 1974. “Me siento muy a gusto usando este título porque he trabajado por él y voy a estar orgulloso de llamarme doctor a mí mismo de ahora en adelante”, comentó poco después de obtener el doctorado.

La pasión del músico por la astronomía no tiene límites y su amor por la observación de las estrellas le mantiene vinculado al cielo de Canarias por siempre. "Mi espíritu vive en Tenerife". "Es maravilloso trabajar con los sonidos de las estrellas", declaró May en una entrevista a este periódico. "En la música hay un factor místico que no lo pueden explicar ni los que crean las canciones". No obstante, "mi espíritu está de forma permanente en Tenerife por razones que no tienen que ver con la música", señaló May en referencia a la labor astronómica que hace desde Canarias.