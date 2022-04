La Ley de Bienestar Animal choca con la conservación de especies canarias

Los preceptos sobre los que se sustenta anteproyecto de Ley de Bienestar Animal son "nocivos" para la conservación de especies autóctonas, como el lagarto gigante o la pardela cenicienta. Así lo han manifestado la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza (ATAN), el Grupo de Ornitología e Historia Natural de las islas Canarias (Gohnic), Asociación Abeque y la Asociación para la Conservación de la Biodiversidad Canaria, que consideran que "la ley debería restringir su ámbito a los animales domésticos que residen en recintos controlados" porque, tal y como está planteada hoy en día "invade competencias a otras normativas nacionales y europeas de conservación".

Las asociaciones se han unido para mostrar sus reticencias hacia la nueva normativa nacional que se encuentra en fase de alegaciones. Para estas asociaciones lo más perjudicial de la ley es el trato que se le da al gato asilvestrado (o cimarrón), que se le considera casi como un animal doméstico y no tiene en cuenta los daños que esta especie exótica causa al medio ambiente y acota las medidas de control al método CER (captura-esterilización-retorno). "Es un planteamiento disparatado e inviable", lamentan las asociaciones científicas y conservacionistas, que destacan además va "en contra de los instrumentos de gestión de los espacios naturales protegidos y de la normativa básica en materia de conservación en nuestro país, así como de las Directivas Europeas básicas en materia de Conservación del medioambiente".

Y es que, los datos disponibles a día de hoy indican que el método CER no logra una disminución de las poblaciones de gatos en entornos abiertos, y por tanto no es una opción para solucionar el aumento descontrolado de los gatos, ni para disminuir los riesgos y múltiples problemas que estos originan. De hecho, los únicos estudios que han mostrado que este método reduce las colonias de gatos, asumió que el éxito depende de la esterilización de al menos el 98% de los individuos y de que no exista la migración a otros lugares. "Estas condiciones son muy difíciles de alcanzar en cualquier colonia localizada en lugares abiertos debido, esencialmente, a diversos factores entre los que se encuentran la dificultad de alcanzar niveles tan altos de gatos esterilizados o a que son lugares donde hay constantes llegadas de nuevos animales", resaltan las organizaciones en sus alegaciones. Además, algunos investigadores sugieren que si este método no va de la mano de una educación de la población en el control de camadas y prevención del abandono, el método CER solo supondrá un gasto que no tendrá una clara mejora.

Los gatos han sido corresponsables en la extinción del 14% de las extinciones de aves, mamíferos y reptiles en los últimos siglos

Debido a que las especies insulares han evolucionado en ausencia de depredadores terrestres como los gatos, las faunas insulares son especialmente vulnerables a los impactos de esta especie que, al no contar con un espacio específico en el ecosistema, se consideran exóticas. Los gatos han sido corresponsables en la extinción del 14% de las extinciones de aves, mamíferos y reptiles en los últimos siglos y que son la principal amenaza para, al menos, el 8% de las especies de aves, mamíferos y reptiles insulares –entre ellas algunas especies endémicas de Canarias- catalogados como en Peligro Crítico de acuerdo con la UICN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza).

A nivel mundial, Canarias es probablemente uno de los archipiélagos donde mejor se conoce la dieta de los gatos cimarrones. En los estudios realizados sobre la dieta del gato en Canarias se han identificado al menos 68 especies diferentes. De ellas, cinco son mamíferos, 16 aves, 15 reptiles y 32 invertebrados. Todos los mamíferos depredados por los gatos fueron especies introducidas. Por el contrario, dos especies de aves son endemismos canarios, (el mosquitero canario y el pinzul) y otras cinco también lo son a nivel subespecífico (el caminero, el petirrojo, el pinzón vulgar de La Palma y la curruca cabecinegra. Solo un ave, la perdiz roja es una especie introducida. Con respecto a los reptiles, todos ellos son especies endémicas del archipiélago canario: lagartos, perenquenes y lisas.

La dieta del gato en Canarias es muy variada, y en ella se han identificado al menos 68 especies diferentes

En este sentido, los científicos también consideran que las colonias de gatos deben localizarse en recintos cerrados, "de tal forma que los gatos no puedan entrar ni salir de estas instalaciones y que todos los animales que estén en su interior sean castrados". Es decir, algo similar a un método CER pero eludiendo el retorno. "En estas condiciones, es decir, una población cerrada con todos sus individuos castrados descenderá a corto plazo", insisten. Además, con estas instalaciones se eliminarán las fuentes de alimentos de los espacios públicos, "que recordemos son la causa por la que existen estas colonias", desatacan.

Por otro lado, las organizaciones insisten en que este Anteproyecto de Ley debe excluir el manejo de gatos asilvestrados ya que su gestión debe realizarse de acuerdo a la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, así como el Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto, por el que se regula el Catálogo español de especies exóticas invasoras, es decir, ser considerados especie exótica invasora en coherencia con las Directivas Hábitats y Aves de la Unión Europea.

Como recomendaciones directas las organizaciones han indicado que, para la gestión de los gatos con propietario, tanto para garantizar el bienestar de los animales como para reducir las tasas de depredación que ocasionan en la fauna autóctona, se debe establecer la prohibición de mantener a estos animales en lugares donde no se puede ejercer un adecuado control sobre ellos para minimizar así su acceso a los espacios públicos. Por otro lado, para tratar de frenar el aumento de gatos, se hace necesario establecer la obligatoriedad de que todos los gatos con propietario sean esterilizados e identificados.