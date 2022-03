Canarias ratifica la suspensión de todas las restricciones hasta el 30 de abril

Al anuncio que hizo Ángel Víctor Torres, presidente del Gobierno de Canarias, durante la primera jornada del debate sobre el estado de la nacionalidad canaria no le quedaban demasiados secretos por descubrir. Si acaso faltaba por concretar el tiempo exacto que duraría esta suspensión cautelar. Hasta el 30 de abril. Esa es la fecha que remarcó ayer Antonio Olivera, vicepresidente del ejecutivo regional, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. «El proceso de degradación ya se ha alargado cinco o seis semanas y el análisis de la situación actual nos permite suspender, que no derogar, las medidas que existían en Canarias para hacer frente a la pandemia», sostiene el portavoz del Gobierno.

«No hay que bajar la guardia, este proceso sigue afectando a los más vulnerables» Antonio Olivera - Viceconsejero del Gobierno de Canarias

«Menos incidencia acumulada»

Olivera habló de un «proceso de regulación» propio para avalar el fin de las restricciones que puede dictar el gabinete que preside Torres. «En los últimos tiempos se han dado unos cambios relevantes, algunos de ellos debatidos en el consejo estatal, que nos permiten tomar esta decisión», remarca casi al mismo tiempo que da una gran relevancia a la pérdida de peso que ha experimentado la incidencia acumulada. «Existen factores que aún afectan a los más vulnerables –los contagios en personas mayores de 60 años o incluso algunos pequeños picos en la presión hospitalaria– que nos obligan a no bajar la guardia, pero los datos epidemiológicos son positivos y, encima, sabemos que a nivel estatal contamos con una nueva herramienta de vigilancia y control del covid –se eliminan las cuarentenas de positivos asintomáticos y casos leves, así como las bajas automáticas de siete días en todos los casos– que se suma a la vacunación», destaca Olivera sobre una situación de cambio que se va a notar, principalmente, en tres grandes bloques: los aforos, los horarios y las limitaciones a los grupos de personas. Y es que a partir de las 00:00 horas del sábado se produce un regreso a la etapa precovid, es decir, a la estación de invierno de 2020.

Olivera hizo referencia en varias partes de su intervención al uso de la mascarilla en situaciones en las que puede evidenciarse alguna situación de riesgo y, sobre todo, instó a la población a que siguiera las recomendaciones higiénicas establecidas [lavado de manos, ventilación de los espacios cerrados, distancia de seguridad, uso de la mascarilla de manera coherente] para controlar la pandemia.

«Ya no es necesario pedir un permiso para un evento multitudinario»

Revisión de los datos

El viceconsejero regional valora de forma «positiva» el hecho de que «ya no es necesario pedir un permiso para organizar un evento multitudinario», dijo en clara referencia a la programación de procesiones, bailes, fiestas u otros eventos en los que se registren una gran afluencia, pero no quiso acabar su intervención sin remarcar que «seguimos avanzando, pero no nos relajemos del todo».

La suspensión de las restricciones va a estar condicionada por en cada isla a que no se produzca un cambio significativo en la tendencia que indique una circulación no controlada del SAR-CoV-2 o bien un cambio epidemiológico.