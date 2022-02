En el día de San Valentín, 14 de febrero, se celebra el día de los enamorados, y es un día especial para decir "te quiero" a tu alma gemela de mil maneras diferentes. Es cierto que el regalo más clásico de San Valentín son las flores, una caja de bombones y una cena romántica a la luz de las velas, pero si este año quieres cambiar un poco y no sabes muy bien qué regalar en San Valentín, te vamos a dar unas cuantas ideas para que aciertes según sea tu pareja porque, está claro que no todos ni todas somos iguales y no a todas ni todos nos gustan las mismas cosas. Diferentes gustos, hobbies, preferencias, trabajo, costumbres y rutinas de nuestra pareja, así como el presupuesto máximo que tenemos, son solo algunos de los detalles a tener en cuenta cuando queremos encontrar el obsequio ideal.

Para poneros esa tarea un poco más fácil ahora que aún hay tiempo para valorar todas las opciones, hemos preparado una pequeña guía de regalos de inspiración según sean los gustos de nuestro enamorado o enamorada. Hay regalos románticos de San Valentín originales y divertidos, planes de pareja para escaparse el fin de semana y detalles para todos los bolsillos: Para los amantes de la lectura: Una aproximación al sexo innovadora y original que revolucionará nuestra mente y quizá también nuestro comportamiento. Tienes en tus manos el libro más riguroso, ameno, y completo jamás escrito sobre el fascinante estudio científico de la sexualidad humana. Por amor a la ciencia, Pere Estupinyà se sumerge en una novedosa investigación: participa en un estudio sobre disfunción eréctil y el orgasmo masculino, visita centros de referencia como el prestigioso Instituto Kinsey, se infiltra en clínicas de medicina sexual, acude a congresos internacionales de sexología, y entrevista a científicos expertos en sexualidad. Pero también habla directamente con asexuales, fetichistas, mujeres multiorgásmicas, anorgásmicas, intersexuales, pasa una noche en un club de swingers de Nueva York, participa en eventos sadomasoquistas, habla con actores y actrices porno, y acude a talleres donde una mujer enseña a tener orgasmos con la respiración y la mente. Para los amantes de la fotografía La cámara instantánea Fujifilm Instax Mini 70 Con los móviles podemos hacer fotos o selfies a cada momento, pero cuántas veces no nos hemos planteado tener en papel esa fotografía en la que hemos quedado guapísim@s con nuestra pareja y nos gustaría que no solo forme parte de nuestro archivo digital dentro del móvil, sino que también pase a formar parte de un rincón especial en nuestra casa. Tenemos una solución práctica para los que buscan una cámara para realizar fotos de las dimensiones de una tarjeta de crédito al instante, con buena calidad y un diseño moderno, la cámara instantánea Fujifilm Instax Mini 70. Modo Selfie: Utiliza el modo Selfie para realizar autofotos con el brillo y la distancia perfecta en cualquier situación. Con el espejo para selfies integrado te será muy sencillo. Claridad: Está equipada con un control de exposición automático, capaz de capturar tanto el sujeto como el fondo con mucha claridad. Con prestaciones como la función de autodisparador las fotos en grupo serán mejores. Además, incluye modo Macro para disparar a un mínimo de 30 cm y lograr buenos primeros planos o un modo Paisaje para capturar fotografías de tus lugares favoritos. Para los amantes de los masajes Aceites. El regalo original perfecto para calentar a tu pareja en 1-2-3 pasos Tres aceites diferentes, uno para cada momento, y tres listas de Spotify para entrar en situación es lo que te propone una curiosa página dedicada a los regalos. Se trata de un kit definitivo para que las parejas se mimen y mantengan vivo su amor por mucho tiempo. Lo presentamos en una elegante bolsa 100% algodón de un tacto muy agradable y práctica para tu kit de masaje que os ayudará a entrar en ambiente en 1-2-3 agradables y placenteros pasos. El kit incluye 3 masajes dependiendo del estado de ánimo: Relájate: Aceite de naranja y hierbabuena y una lista de música ideal para esos días más estresados. Actívate: Aceite de limón y menta un poco de música y haz un masaje para salir de la rutina. Caliéntate: El aceite de canela y vainilla y la lista de música que te proponemos, más íntima, con este masaje tienes el éxito asegurado. Para los amantes de la cerveza Kit de elaboración de cerveza artesana India Pale Ale IPA Este es un regalo muy original y perfecto para los grandes aficionados a la cerveza artesana, la cocina, las manualidades o el concepto DIY. Con este kit, nuestro enamorado tendrá todas las herramientas para hacer una cerveza Indian Pale Ale (IPA) artesana, ligera, fresca y espumosa en casa. El set para fabricar cerveza incluye un sobre de esterilizante, 21 chapas corona chapadora de martillo, cubo fermentador con tapadera, grifo y juntas, airlock, dosificador de azúcar, termómetro digital y manual de instrucciones con todos los pasos para elaborar tu cerveza. En 8 sencillos pasos, sin conocimientos previos, se podrá obtener una espectacular cerveza artesana y muy especial con un 4,7% vol. alcohol. Para los amantes de los viajes Mapa para 'rascar' los destinos compartidos Este mapa es perfecto para regalar a los amantes de los viajes. Incluye los países, ciudades, las sombras montañosas y los límites de los estados tanto en la capa de rascar como en la cartografía de debajo. Y el funcionamiento es simple: solo vale descubrir los países que hayas visitado. El póster mide 84 (ancho) x 59 (alto) centímetros. El mapa del mundo tiene contornos en el revestimiento dorado y detalles. Actualizado en 2019, los mejores detalles cartográficos que podrá encontrar en un póster de un mapa mundi de rascar. Presenta los países, ciudades, las sombras montañosas y los límites de los estados tanto en la capa de rascar como en la cartografía de debajo. Para los amantes del fit Kit 5 en 1 para entrenar en cualquier sitio Todos aquellos fans del ejercicio, también agradecerán enormemente recibir un regalo como este, enfocado a cultivar su pasión desde casa ahora que los gimnasios vuelven a estar cerrador por las restricciones. Este kit 5 en 1 nos permitirá entrenar de la mejor manera posible gracias a la rueda de abdominales, las barras de flexiones, la cuerda de saltar, el fortalecedor de mano y la alfombrilla de entrenamiento. Con las rutinas que nos facilitará este set, podremos desde entrenar los músculos del hombro, hasta ejercitar el pecho, hacer brazos, fortalecer el abdomen, mejorar nuestra forma física, quemar grasa y mucho más. Para los amantes de los juegos Romper el hielo Este juego es perfecto para romper el hielo en una cita romántica. Tienes tres niveles de confianza (habla, flirtea o atrévete) y es perfecto para empezar conversaciones o reavivar la conexión con tu pareja. Las reglas son muy sencillas, tan solo tienes que elegir una carta y responder a la pregunta o realizar el desafío. Estamos ante un juego de cartas con diferentes opciones para parejas y grupos de personas. ¿Buscas actividades divertidas para parejas? ¿Quieres disfrutar de algo que vaya más allá de las típicas conversaciones aburridas sobre trabajo y cosas que hacer? ¡No busques más! Este juego te acercará a la persona que quieres: ¡una noche garantizada de diversión, de flirteo y de conexión a otro nivel! ¿Estás listo para apagar tus dispositivos y divertirte a la manera antigua? ¿Quieres poner a prueba tu conocimiento sobre las cosas que le gustan, las cosas que no le gustan y los deseos secretos de tu pareja? ¿Qué te parece reavivar la pasión y flirtear como si fuera una de vuestras primeras citas? Para los amantes del campo Mochila de picnic. No hay nada más romántico que un picnic al aire libre en un paraje idílico. Esta mochila sustituye a la típica cesta e incluye todo lo necesario para disfrutar de una comida al aire libre para hasta cuatro personas y de una forma más cómoda. Incluye una tabla de cortar, un abrebotellas, un cuchillo de queso, cuatro platos de comida, cuatro copas de vino, cuatro servilletas, cuatro cuchillos, tenedores, cucharas, dos juegos de salero y pimentero; portabotellas y enfriador desmontable para vino o agua y una manta de lana de 115 x 135 cm. Solo te queda preparar la comida y elegir el sitio. Para los amantes de las 'galaxias' Funko de Baby Yoda Este funko de la figura Baby Yoda de The Mandalorian tiene más de 18.000 valoraciones en Amazon. "Se trata de uno de los mejores funko que dispongo, altamente recomendado para los amantes de la saga. La figura representa fielmente al personaje de Baby Yoda, con un gran detalle, proporción y una posición característica", dice uno de ellos. El regalo perfecto para las parejas frikis amantes de la Guerra de las Galaxias es esta lámpara con efecto 3D. Incluye tres patrones fáciles de cambiar (Death Star, R2-D2 y Millennium Falcon) que se pueden iluminar de 16 colores distintos. Es de material acrílico por lo que resiste golpes, cuenta con mando a distancia y se carga por cable USB (incluido). Para los amantes cinéfilos Lego de 'Friends' El regalo imprescindible para los amantes de la serie Friends es este lego que recrea la cafetería Central Perk. Incluye las figuras de los seis personajes protagonistas, así como del camarero Gunther. Además, cada figura está acompaña de sus propios objetos, inspirados en los que aparecen en la serie para televisión, como el teclado para construir de Ross; la bandeja y la taza de café de Rachel; la magdalena de Monica; la caja y la porción de pizza y el bolso de hombre de Joey; el portátil de Chandler; la guitarra de Phoebe; y la escoba de Gunther. También más de 1.000 accesorios y otros elementos para recrear la mítica cafetería. Tiene unas dimensiones de 11 cm de altura, 29 cm de ancho y 22 cm de profundidad, y es una vistosa pieza que destacará expuesta en cualquier lugar.