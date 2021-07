La Consejería de Educación del Gobierno de Canarias mantendrá el próximo curso 2021/2022 la contratación de docentes de refuerzo para hacer frente a la pandemia dentro de las aulas isleñas, pero lo hará con una rebaja de más de 900 profesionales. En concreto, la consejera de Educación Manuela Armas anunció durante el pleno del Parlamento que su departamento contratará a un total de 1.658 docentes. Estos docentes se vienen a sumar a los 600 que ya había anunciado la Consejería hace unas semanas con motivo de la bajada de ratios permanente para algunos niveles que ha preparado el Gobierno de Canarias a partir de septiembre.

La consejera de Educación realizó estas declaraciones el mismo día en el que se publicó en la página web de su departamento el protocolo de prevención y organización para el desarrollo de la actividad educativa presencial en los centros educativos no universitarios del Archipiélago. Se trata de un documento muy similar al que estuvo en vigor durante el pasado curso escolar pero con una importante novedad: la diminución de la distancia interpersonal de 1,5 a 1,2 metros para el alumnado a partir de Secundaria. Precisamente este detalle provoca ahora que sean necesarios menos docentes de refuerzo a partir de septiembre.

Manuela Armas explicó que la reducción de la distancia interpersonal provoca que sean menos los grupos que se tengan que desdoblar de cara al próximo curso y añadió que se prevé una cantidad menor de alumnos puesto que las matriculaciones para Educación Infantil de 0 a 3 años han descendido en cerca de un millar. No obstante, la contratación de estos profesores de refuerzo viene a responder a la demanda realizada por la hasta hace poco ministra de Educación, Isabel Celaá, quien en el mes de mayo solicitó a las Comunidades Autónomas mantener estos refuerzos el próximo curso para garantizar la calidad de la educación y la presencialidad plena en todas las etapas educativas.

De este modo, la contratación de 1.658 profesores de refuerzo se viene a sumar a los 600 anunciados hace unas semanas por la bajada de ratios permanente a partir del próximo curso. En este sentido, la consejera Manuela Armas sostuvo que las ratio alumno-profesor de Canarias «se encuentran en la media nacional, pero eso no quita para que nuestra Comunidad Autónoma necesite seguir mejorando en este sentido». Es por esa razón que Educación ya ha comenzado a poner solución a este problema pero advirtió que «no estamos en disposición de hacer ese cambio de manera genérica en todos los niveles educativos, así que hemos optado por comenzar por aquellos que más lo necesiten». «Nos encantaría que en todas las aulas de Canarias hubiera menos niños pero estamos haciendo lo que podemos y atendemos a las demandas en función de las necesidades», expresó.

El protocolo de organización para el próximo curso académico fue publicado ayer martes y defiende de manera absoluta la presencialidad en las aulas. La consejera explicó que se trata de un documento muy similar al que se empleó el pasado curso. De este modo, continúan vigentes los grupos estables de convivencia en Infantil y Primaria y se establece el uso obligatorio de mascarilla desde 1º de Primaria, y no a partir de los 6 años tal y como estaba recogido en el documento del curso anterior. El reglamento para el servicio de comedor, transporte y para asignaturas con especiales características como es el caso de Educación Física, continuarán vigentes igual que el curso pasado. No obstante, precisó que, de producirse algún cambio significativo en la evolución de la pandemia, «tomaremos las medidas que hagan falta» porque «aunque conocemos más el virus y la incertidumbre es menor, vivimos un momento complicado».

No obstante, Manuel Armas explicó que la gestión del próximo curso no se centrará únicamente en la lucha contra la pandemia sino que además «Canarias continuará trabajando para avanzar en su sistema educativo». En este sentido, explicó que el próximo curso la Consejería de Educación mantendrá su apuesta por reforzar la atención a la diversidad y a los alumnos con necesidades especiales, así como por el refuerzo de la oferta de formación profesional y la formación profesional dual. En este ámbito se contratará a un total de 1.016 nuevos docentes para mejorar la atención a la diversidad del alumnado, lo que supone 690 profesionales más respecto al curso anterior en este ámbito. De ellos, 500 docentes se incorporarán a la plantilla con carácter permanente, 338 con motivo del Programa esTEla, 89 se destinan a los centros que no se integran en esTEla pero que contarán con refuerzo educativo en competencias lingüística, matemática y digital, y otros 89 serán necesarios para la ejecución de PROA+.