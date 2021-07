La compañía Nestlé está retirando de los supermercados "lotes concretos" de algunos de sus helados tras los avisos del fabricante, Froneri, por la presencia en estos productos de un cancerígeno, el óxido de etileno (ETO).

En un aviso publicado en su web, Froneri explica que recibieron la alerta sobre la contaminación accidental de dicho ingrediente suministrado por uno de sus proveedores y están "retirando rápidamente todos los lotes afectados de los puntos de venta".

Froneri ha aclarado en un comunicado posterior que "únicamente están afectados lotes muy concretos de determinados productos".

"No hay ninguna categoría de producto afectada en su totalidad y no todos los productos producidos bajo el mismo número de lote están necesariamente afectados. Un mismo lote cuenta con varias gamas de productos, algunos de los cuales utilizaron el estabilizante afectado y otros no", precisa.

Cómo comprobar si el helado que has comprado está afectado

Por ello, recomienda a los consumidores acudir a su página web (helados.nestle.es/comprueba-tu-helado), donde pueden teclear los seis primeros dígitos del lote del helado que hayan adquirido para saber si puede estar contaminado.

En todo caso, señala que la cantidad del componente afectado que se utiliza es "ínfima" en el producto final y traslada que incluso en el caso de consumo de algún producto que pudiera estar afectado por esta incidencia, "es muy poco probable que suponga un riesgo para la salud de los consumidores".

El posible riesgo para la salud, según precisa, se deriva principalmente de la manipulación directa de la sustancia o de un hipotético consumo continuado en grandes dosis.

Al menos 46 variedades

Por su parte, Facua dice haber recibido listados de los helados afectados por parte de trabajadores de varias cadenas de distribución. De acuerdo con esta relación de productos, se verían afectadas 46 variedades de helados fabricados por Froneri de las marcas Nestlé, Milka, Toblerone, Nuii, Oreo, Princesa, La Lechera y Smarties, todos ellos comercializados por la firma suiza en España.

La asociación advierte de que la lista no es necesariamente completa, ya que forma parte de alertas de retirada de la comercialización de productos de Froneri/Nestlé difundidas a nivel interno por las cadenas Carrefour, Dia y Covirán.

FACUA ha reclamado a Nestlé y Froneri que actúen con transparencia y hagan pública la lista completa de productos afectados. También ha instado a la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) del Ministerio de Consumo a que publique la lista de helados contaminados.

Respecto a la información difundida por Facua, Froneri precisa que "la lista que publican ni es oficial, ni está verificada, y puede inducir a error entre los consumidores". Por otro lado, la AESAN ha publicado un comunicado en el que asegura compartir "la preocupación de los consumidores por el problema que supone la presencia de residuos de óxido de etileno en alimentos".

Según precisa, este problema lo están "gestionando desde el pasado mes de septiembre de 2020, cuando se notificó a través del RASFF la detección de niveles muy elevados de óxido de etileno en determinados lotes de semillas de sésamo originarias o procedentes de la India que habían sido introducidos en la Unión Europea". La AESAN descarta la existencia de un "riesgo agudo", aunque añade que es "el riesgo crónico el que podría suponer una preocupación".

También se han visto afectados por la contaminación de óxido de etileno algunos productos de la marca Mars, compañía que ha dado a conocer en su web (esp.mars.com/es) que se trata de determinados helados M&M's, Snickers y Twix.

FACUA aconseja a los usuarios que tengan uno de los productos afectados en sus hogares que se abstengan de consumirlos y procedan a devolverlos a los establecimientos para que les reembolsen el dinero.