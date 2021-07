Canarias vivió ayer su jornada con mayor número de contagios por coronavirus desde el inicio de la pandemia. La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias contabilizó 816 nuevos casos y todo ello a pesar de que el 52,57% de la población de las Islas ya ha recibido la pauta vacunal completa. En este sentido, el consejero de Sanidad, Blas Trujillo, aventuró ayer en una comparecencia parlamentaria que Canarias cumplirá con sus pronósticos y tendrá a más de 70% de la población vacunada antes del 21 de septiembre.

Para lograr este objetivo, el Consejo Interterritorial de Salud ha acordado que Canarias sea una de las cuatro comunidades autónomas que reciba los excesos que van a venir en las próximas semanas de los contratos de la vacuna Moderna. Trujillo recordó que, cuando comenzó la vacunación en España, Canarias estaba a la cabeza del país en dosis suministradas pero esa situación «cambió de golpe» tras la paralización de la vacuna de Astra Zeneca y la modificación de la pauta vacunal. No obstante, celebró que el proceso de vacunación está yendo bien en el Archipiélago. De hecho, detalló que el 69% de la población diana de Canarias ya ha recibido, al menos, una dosis de la vacuna. Teniendo como referencia a la población mayor de 16 años, se ha vacunado al 72,49%. Además, 74.717 personas con edades comprendidas entre los 20 y los 29 años ya han recibido una dosis de la vacuna contra el Covid, lo que representa un 29,68% de la población diana de este grupo etario, y 9.759 adolescentes de entre 12 y 19 años, un 5,43% de este grupo.

A pesar de estas esperanzadoras noticias, Canarias registró ayer su peor jornada desde el comienzo de la crisis sanitaria. De los 9.156 activos en el Archipiélago, 62 están ingresados en UCI y 328 permanecen hospitalizados. Por islas, Tenerife sumó ayer 436 casos, liderando un día más la lista de contagios. Gran Canaria presentó ayer 306 casos más que el día anterior; Lanzarote sumó 11 positivos, Fuerteventura, 36; La Palma, 18; La Gomera añadió nueve positivos y El Hierro no sumó casos. Hasta ayer se habían realizado 1.747.886 pruebas diagnósticas en las Islas, de las que 8.805 se correspondían al último día contabilizado, que fue el martes.

Fondos europeos

La Consejería de Sanidad canaria ha presentado ante el Gobierno de España varios proyectos que persiguen la renovación tecnológica del Servicio Canario de la Salud y el fomento de las consultas no presenciales mediante telemedicina, para los que solicita financiación a través de los fondos europeos REACT-UE y Next Generation. Trujillo recordó que la implantación de estos nuevos sistemas de telemedicina es «una necesidad clara de la ciudadanía y de los profesionales sanitarios», a lo que se suma además que Canarias debe potenciar en los próximos años «por sus circunstancias demográficas y la situación epidemiológica del último año y medio». Así, la Consejería de Sanidad ha presentado varios proyectos al eje de modernización tecnológica y transformación de los servicios digitales de los fondos REACT-UE, que suman unos 60 millones de euros, para renovar e incorporar nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC). El Ejecutivo regional también ha presentado otro nuevo proyecto a los fondos Next Generation para la generalización de la vídeo-consulta en los servicios sanitarios de las Islas, por importe de 8.640.000 euros.

Brotes

Canarias registra esta semana 266 brotes nuevos con 1.262 casos, de los que 130 se han producido en Tenerife, 104 en Gran Canaria, 14 en Lanzarote, nueve en Fuerteventura, siete en La Palma, uno en La Gomera y uno en El Hierro. Por ámbito, 142 son brotes sociales, 74 familiares, 34 laborales, ocho en colectivos socialmente vulnerables, cuatro educativos, tres deportivos y uno sanitario. En general, todos los brotes tienen menos de diez casos asociados excepto siete de ellos: uno laboral en Gran Canaria con 33 casos, uno social en La Palma con 22 contagiados en un cumpleaños, dos educativos con ramificación familiar en Tenerife con 18 y 15 casos, uno laboral en Fuerteventura con 17 casos, uno familiar con 12 personas implicadas en Gran Canaria y uno social, también en Gran Canaria, con 11 personas implicadas. También se sigue haciendo seguimiento a 49 brotes antiguos porque algunos de ellos han crecido en número de casos. Así, hay un brote social, con ramificación laboral y familiar, que ya cuenta con 104 personas afectadas en Gran Canaria; uno social con 59 implicados notificado en un local de ocio nocturno de La Palma; uno laboral detectado en una empresa de la construcción de Gran Canaria con 51 casos; uno deportivo en Tenerife con 32 casos; uno familiar con 30 personas implicadas en Tenerife, y uno deportivo con 21 contagiados en un equipo de fútbol de Gran Canaria.

Expediente

La Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Canarias, tras recibir una denuncia interpuesta por la Guardia Civil, abrirá un expediente sancionador a un ciudadano alemán por no cumplir con el aislamiento prescrito tras dar positivo en Covid. La Consejería de Sanidad explicó que hace unos días, tras varios intentos de localizar telefónicamente a este ciudadano para realizar el rastreo, se le interceptó en el aeropuerto de La Palma cuando se disponía a viajar a Alemania. Esta infracción está considerada como grave y puede suponer una sanción que va desde los 3.001 a los 60.000 euros.