El presidente del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín, ha reconocido este miércoles, una vez conocida la negativa del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) a autorizar un toque de queda en las islas con nivel 3 y 4, que a la corporación le quedan "pocos argumentos" para poder debatir con el Gobierno canario que la isla no pase a nivel 4.

En declaraciones a los medios, Martín ha asegurado que la resolución de la sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC ha sido una "decepción", y que la propuesta del Ejecutivo autonómico "iba en el camino" de intentar evitar que Tenerife entrara directamente en el nivel 4.

"El problema es que nos quedamos sin una de las herramientas más importantes en esta época de verano", ha insistido.

Para Martín, la fórmula de nivel 3 reforzado planteada por el Gobierno, junto a la implantación del toque de queda, podría haber mejorado "notablemente" la seguridad y contribuido a frenar los contagios "sin necesidad de establecer medidas "excesivamente restrictivas".

No obstante, "me temo que con las cifras que estamos teniendo, si siguen en la línea en las que están, a este Cabildo le quedarán pocos argumentos para poder debatir con el Gobierno que no se pase a nivel 4", ha concluido.