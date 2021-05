La Universidad de La Laguna (ULL) afronta su primera convocatoria de exámenes eminentemente presenciales, que se desarrollarán entre el 28 de mayo y el 10 de junio. Este será el primer llamamiento en el escenario de presencialidad adaptada con el que cuenta ahora la institución, ya que buena parte del pasado curso académico transcurrió con la docencia virtual y aunque el presente curso se inició con esa presencialidad adaptada, el aumento de casos de Covid en Tenerife hacia final del pasado año obligó a la ULL a volver a la docencia virtual desde mediados de diciembre y hasta el comienzo del segundo cuatrimestre de este curso.

El vicerrector de Innovación Docente y Calidad de la ULL, Néstor Torres, reconoce que el alumnado ha mostrado su preocupación por que los exámenes se realicen de manera presencial dada la actual crisis sanitaria, sin embargo recuerda que la institución académica tiene activo en la actualidad el escenario 1, el de presencialidad adaptada, en el que la docencia –incluida la evaluación– «tiene lugar garantizando la máxima seguridad de nuestra comunidad pero, al mismo tiempo, apostando por la máxima presencialidad compatible con las normas sanitarias». Torres recuerda que «la presencialidad es un activo y un valor y, además, somos una universidad presencial y no podemos traicionar nuestra propia naturaleza».

Néstor Torres recuerda que la ULL no dudó en migrar a un escenario de docencia totalmente virtual el pasado mes de diciembre debido a los alarmantes indicadores de la pandemia en Tenerife. «En ese sentido, la ULL fue de las pocas universidades que tuvo la valentía de dar un paso en esa dirección; nos desmarcamos de la senda de la CRUE y fuimos señalados pero hicimos lo que creíamos que era lo mejor», relata el vicerrector, quien añade que «ahora los indicadores están felizmente muy lejos de los que sucedía en aquel momento y no tenemos razones objetivas para pasar a un escenario 2 de docencia totalmente virtual». Así, la ULL apuesta por «buscar la máxima presencialidad», aunque puntualiza que «eso no excluye que, en función de las circunstancias de cada centro o asignatura, la evaluación se pueda realizar en línea».

De este modo, el vicerrector habla de tantas realidades como asignaturas se imparten en la ULL puesto que «hay materias en las que, debido a su número de alumnos, toda la docencia se ha estado realizando presencialmente, por lo que ahora su evaluación también será presencial»; no obstante, existen otras asignaturas en las que la docencia ha sido mixta y por eso es posible que la evaluación sea ahora también en línea. En cualquier caso, Torres habla de «un escenario flexible y adaptable a las circunstancias»: «En lo posible, los exámenes se harán presenciales pero no descartamos que algunos sean en línea».

Para solventar todas las posibles dudas, el Vicerrectorado de Innovación Docente y Calidad emitirá estos días un comunicado a todos los decanos y responsables de centro con las pautas que han de llevarse a cabo para afrontar esta evaluación. «Haremos recomendaciones como que, cuando se hagan exámenes presenciales, el acceso del alumnado a las aulas se haga de manera escalonada para evitar aglomeraciones», relata Torres quien no obstante recuerda que todas las condiciones y características de estos exámenes ya se encuentran recogidas en las adendas a las guías docentes elaboradas antes del comienzo de este curso por lo que concluye que «no podemos ahora decidir cambiar lo que ya está aprobado».

Precisamente esas adendas establecen que «tan solo por razones justificadas se puede cambiar la docencia de un escenario a otro y en caso de que eso ocurra, no solo se modificará la manera de dar clase sino también la evaluación, pero estamos en el escenario 1 y estamos obligados a cumplir con aquello a lo que nos hemos comprometido», relata el vicerrector. Con todo, Néstor Torres destaca que «en la ULL no se ha producido ningún brote» y, aunque ha habido casos aislados, el programa de cribados ha evitado un mayor número de casos.

Precisamente estos días el grupo claustral Libertad Estudiantil dirigió una carta a la rectora de la ULL para solicitar la realización de los exámenes de la convocatoria de junio de forma telemática. La organización critica que «a menos de tres semanas del inicio del período de exámenes, las facultades y escuelas adopten distintas modalidades de asistencia en función de la voluntad del Personal Docente Investigador encargado de evaluar los conocimientos impartidos durante el período de docencia». Asimismo, consideran que resulta «poco prudente» convocar a más de 20.000 personas a lo largo de dos semanas para la realización de exámenes.