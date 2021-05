El Consejo de Gobierno, reunido este jueves en Santa Cruz de Tenerife, estudió este jueves la situación jurídica que podrá establecerse en las Islas tras decaer el estado de alarma en todo el territorio nacional el próximo domingo, 9 de mayo. En la comparecencia en rueda de prensa del presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, señaló que todas las islas siguen en los mismos niveles de alerta por la pandemia del coronavirus, y se mantienen las restricciones que funcionaban en el Archipiélago hasta ahora, incluyendo el toque de queda y las limitaciones a la reunión de personas. "Hemos acordado que las cosas se queden como están para que caminen como hasta ahora, a mejor", enfatizó Torres.

Esta decisión "se ha adoptado en base a los informes técnicos y jurídicos" que maneja el Gobierno relacionados con el toque de queda nocturno, la movilidad o la reunión de personas en espacios públicos.

Torres confió en que los tribunales no pongan problemas para que se sigan aplicando las medidas anticovid. "Si el Tribunal Superior de Justicia de Canarias no ratifica nuestras medidas, iremos al Tribunal Supremo", avanzó el presidente.

Los niveles de alerta por islas siguen siendo, por tanto: Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote y La Graciosa, en el nivel 2; Fuerteventura, La Palma, La Gomera y El Hierro, en el 1. El Gobierno regional se reserva la posibilidad de volver al cierre perimetral si hay islas que suben a nivel 3.

Todas islas siguen en el mismo nivel de alerta por coronavirus en el que se encuentran, ha confirmado el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, en rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno de este jueves. Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote, La Graciosa y El Hierro, en el nivel 2. Fuerteventura, La Palma y La Gomera, en el 1.

"Desde el pasado 12 o 13 de abril se observa una tendencia descendente de los contagios, lo que significa que las medidas adoptadas tras la Semana Santa por el Gobierno de Canarias, han dado su resultado", recordó el presidente del Ejecutivo regional, "hasta el punto de que la Incidencia Acumulada a 7 días por 100.000 habitantes es de 44,6 casos y a 14 días de 42,60 casos por 100.000 habitantes".

En este punto, el presidente señaló que Canarias mantendrá las mismas medidas de contención de la pandemia, entre ellas el confinamiento nocturno por el toque de queda. El Ejecutivo regional mantendrá los controles obligatorios en puertos y aeropuertos, la limitación de personas en grupos, el número de personas en lugares de culto y la posibilidad de cierre perimetral.

"La evolución de la pandemia marcará las circunstancias en cada lugar", ha dicho Torres. Este acuerdo se publicará mañana viernes en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) y se enviará al Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) para que lo ratifique en los aspectos que afectan a los "derechos fundamentales" y que las medidas entren en vigor desde el próximo sábado.

Al respecto, Torres esperó que, tal y como ha ocurrido en las islas Baleares, el TSJC valide el mantenimiento de las restricciones anticovid. "En caso de que no se ratifiquen nuestras medidas, que creemos que sí va a ser así, iríamos al Tribunal Supremo", aseveró.

No obstante, Torres insistió en que la voluntad del Ejecutivo regional es que se pueda caminar junto a la sociedad canaria para controlar la pandemia, sin olvidarse de que cada día hay nuevos positivos que demandan que hayan ciertos controles.

En cuanto a los controles el puertos y aeropuertos, el presidente reiteró que Canarias siempre ha defendido el pasaporte digital para un turismo seguro, esperando que la Unión Europea lo aplique "cuanto antes".

Contener la pandemia

El presidente canario hizo especial hincapié en que esta decisión se ha adoptado en base al informe científico y técnico de la Dirección de Salud Pública, que recomienda mantener las diferentes incitativas vigentes para seguir conteniendo la pandemia.

"Nuestra voluntad es que no haya toque de queda y que no tengamos que restringir los movimientos entre las islas. En estos momentos se puede mover cualquier canario de isla a isla sin ningún problema. Hasta hace poco no era así porque había islas en nivel 3. Lo que queremos que no volvamos hacia atrás y el decaimiento del estado de alarma debe hacernos a las CCAA tener herramientas para poder ponerlas en marcha", concluyó.

Por otro lado, Torres señaló que Canarias tiene vacunadas a 213.212 personas con las dos dosis de la vacuna contra la Covid-19 y más de 400.000 con la primera. El Gobierno de Canarias mantiene su objetivo de contar con el 70% de la población vacunada en verano.