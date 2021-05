El marinero del petrolero Cielo di Hanoi ingresado en el Hospital de Gran Canaria Doctor Negrín con coronavirus tiene la llamada cepa india. El enfermo se encuentra estable y en planta. Por el momento se desconoce si los otros dos positivos del buque fondeado en La Luz y alojados en un hotel de la ciudad padecen esta variante del virus, así como el tripulante fallecido por la enfermedad el pasado 17 de abril. El jefe de Epidemiología y Prevención del SCS, Amós García, señaló a este periódico que esta cepa, al igual que pasa con la británica, es más contagiosa, pero "no está relacionada con una mayor virulencia". Indicó, además, que no es la predominante en India, donde el coronavirus está haciendo verdaderos estragos, que tienen que ver, más bien, con la situación en la que se encuentra aquel país, donde no hay, por ejemplo, suficientes respiradores.

El marinero del Cielo di Hanoi fue rescatado a 200 millas al oeste de El Hierro e ingresó en Negrín el pasado 30 de abril. El buque ya había pasado por la capital grancanaria con uno de sus tripulantes fallecido, hecho que hizo saltar las alarmas. Sin embargo, volvió a zarpar el día 26 de abril rumbo a América, hasta que el miembro de la tripulación que ahora se sabe que tiene la cepa india, reportó que padecía síntomas compatibles con el coronavirus, por lo que el capitán alertó a Salvamento Marítimo, que realizó la evacuación del enfermo. Así, un helicóptero del SAR del Ejército del Aire, apoyado por un avión, procedió a izarlo a la cabina cuando estaba situado a unos 350 kilómetros de El Hierro.

El barco, que se encuentra fondeado fuera del Muelle Nelson Mandela, con el resto de la tripulación en cuarentena, tendrá que ser fumigado a conciencia cuando abandone el recinto capitalino para continuar con su travesía, una vez pase el periodo de seguridad sanitaria necesario.

Un helicóptero del 802 Escuadrón #Ala46 apoyado por un avión #D4 de la misma unidad y en coordinación con RCC Canarias y @salvamentogob realiza la evacuación de un tripulante enfermo desde un mercante a 350 km al oeste de El Hierro hasta el Hospital Doctor Negrín de Gran Canaria. pic.twitter.com/9jc1GQsX7R — Ejército del Aire (@EjercitoAire) 30 de abril de 2021

Casos en España

Hasta ayer, según la información incorporada a la actualización semanal del impacto de las variantes de SARS-CoV-2 en la Salud Pública española del Ministerio de Sanidad, en España había localizados once casos de la llamada cepa india. En el documento, el Ministerio habla de que esta cepa tiene mutaciones compatibles con posible escape a la inmunidad, aunque leve, y que muestra un moderado aumento de la transmisibilidad.