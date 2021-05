La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este jueves cielos nubosos en el norte de las islas, con claros por la tarde, y en el resto poco nubosos con algún intervalo de nubes bajas, temperaturas con pocos cambios o en ascenso en el interior y viento del norte a nordeste.

Según la predicción de la Aemet, el viento será ocasionalmente fuerte en vertientes sureste y noroeste y con predominio del régimen de brisas en vertiente suroeste de las islas montañosas.

En cuanto al estado de la mar, anuncia viento de fuerza 4 o 5, que arreciará temporalmente a 6 y ocasionalmente a 7, marejada aumentando a fuerte marejada, así como viento variable de 1 a 4 en costas del sur, suroeste y del oeste de La Palma y Tenerife, con brisas y mar rizada o marejadilla.

Se espera mar de fondo del norte con olas de 1 a 2 metros.

La previsión meteorológica para este jueves, por islas, es la siguiente:

TENERIFE

Predominio de cielos nubosos en el norte, con claros por la tarde, y de poco nubosos en el resto de zonas. Temperaturas con pocos cambios en costas y en ascenso en el interior, más acusado en cumbres centrales. Viento del nordeste, ocasionalmente fuerte en vertiente sureste y extremo noroeste y con predominio de las brisas en costas norte y oeste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C): Santa Cruz de Tenerife 18 24

LA GOMERA

Predominio de cielos nubosos en el norte, con amplios claros por la tarde, y de poco nubosos o despejados en el resto de zonas. Temperaturas con pocos cambios. Viento del nordeste, algo más intenso en vertientes este y noroeste y con predominio de las brisas en costas orientadas al sur.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C): San Sebastián de la Gomera 19 23

LA PALMA

Predominio de cielos nubosos en el norte y este, con amplios claros por la tarde, y de poco nubosos en el resto de zonas. Temperaturas con pocos cambios y ascenso de las máximas en cumbres. Viento del nordeste, ocasionalmente fuerte en vertientes sureste y noroeste y con predominio de las brisas en vertiente oeste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C): Santa Cruz de la Palma 18 23

EL HIERRO

Predominio de cielos nubosos en el norte, con claros por la tarde, y de poco nubosos o despejados en el resto de zonas. Temperaturas con pocos cambios. Viento del nordeste, ocasionalmente fuerte en vertiente sureste y extremo noroeste y con predominio de las brisas en costas norte y oeste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C): Valverde 12 18

LANZAROTE

Predominio de cielos nubosos en el norte, con amplios claros por la tarde, y de poco nubosos en el sur. Temperaturas con pocos cambios. Viento del norte ocasionalmente fuerte.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C): Arrecife 17 24

FUERTEVENTURA

Predominio de cielos poco nubosos con algún intervalo de nubes bajas en el norte y en el litoral oeste a primeras y últimas horas. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en ligero ascenso en zonas de interior. Viento del norte.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C): Puerto del Rosario 17 24

GRAN CANARIA

Predominio de cielos nubosos en el norte, con amplios claros por la tarde, y de poco nubosos o despejados en el resto de zonas. Temperaturas con pocos cambios o en ascenso de las máximas en cumbres. Viento del norte a nordeste, ocasionalmente fuerte en vertientes sureste y noroeste y con predominio del régimen de brisas en la vertiente suroeste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C): Las Palmas de Gran Canaria 19 23