La Universidad abre su arte a Aguere

El espacio cultural La Capilla y la sala de arte Paraninfo encuentran estos días un nuevo aliado para acercar el arte a la población lagunera. El Vicerrectorado de Cultura de la Universidad de La Laguna inaugura un nuevo punto expositivo en su edificio de la calle Viana. Un pequeño enclave en la entrada del recinto acogerá exposiciones temporales para que la visita a este edificio se convierta en una cita más del recorrido habitual de los laguneros por las calles del casco histórico. El palmarés de las últimas ediciones del Premio Internacional de Fotografía Rafael Ramos García protagoniza la primera propuesta.

La Universidad de La Laguna (ULL) ofrece estos días un nuevo espacio cultural para laguneros y turistas. El deseo de la institución de abrir sus puertas a toda la sociedad más allá de la formación académica ha permitido que el Vicerrectorado de Cultura y Participación Social, que se encuentra ubicado en un antiguo edificio de la calle Viana, albergue desde hace unas semanas un lugar que permite ahora mostrar al público pequeñas exhibiciones de arte. Para la inauguración, el espacio ha optado por una exposición del Premio Internacional de Fotografía Rafael Ramos García con imágenes que han formado parte del palmarés entre los años 2016 y 2019. Esta muestra, que se podrá visitar de lunes a viernes, de 09:00 a 14:00 horas, estará abierta al público hasta final de mes.

El vicerrector de Cultura de la ULL, Juan Albino Pérez, explica que este espacio se ha habilitado para ofrecer propuestas expositivas “ágiles”, la mayoría de ellas “en formato panel y de contenido divulgativo”. La ULL busca así que este punto de la calle Viana “sea una puerta de entrada para la sociedad en la Universidad” porque uno de los objetivos del grupo de gobierno es que la ULL se convierta, no solo en una institución en la que se pueda desarrollar la formación académica, que es su actividad básica, sino que “también trabajamos por la cultura”, sentencia.

Pero este no es el único espacio cultural con el que cuenta la ULL. En la actualidad también se encuentran abiertos al público la sala de arte Paraninfo y el espacio cultural La Capilla. Este último precisamente acoge una muestra de alfarería del Cabildo de Tenerife. Como precisa Pérez, “no solo organizamos muestras propias muestras sino que además ofrecemos nuestros espacios para que otras instituciones realicen acciones en ellas”. No obstante, en el caso del enclave recién inaugurado, “por sus dimensiones está más limitado y por eso apostaremos por exposiciones más breves y ofreceremos incluso propuestas formativas”. Así, avanza que en los próximos meses también se podrán ver expuestos materiales de las diferentes aulas y cátedras de las que dispone la ULL. Lo más probable es que la primera de las propuestas verse sobre el cine. Este enclave se convierte en una puerta de entrada a la ULL ya que el visitante también podrá encontrar información sobre otras actividades universitarias como los cursos de extensión o las acciones de participación social.

Con ello, el perfil de visitante de este nuevo espacio será, inevitablemente, diferente al de las otras dos salas de las que ya dispone la ULL. Mientras que las que ya tienen un largo recorrido tras de sí tienen como público al estudiante universitario, este enclave se proyecta para el público general dada su céntrica ubicación.

“Nuestro objetivo es dinamizar culturalmente todos los campus”, sentencia Pérez, quien recuerda que la presentación, hace unos meses, de una exposición itinerante, “está totalmente en consonancia con la línea de trabajo que queremos seguir en el Vicerrectorado porque observamos una desconexión entre el estudiantado y las actividades culturales que nos obliga a reflexionar sobre lo que está pasando”. Por todo ello, además de la apertura de nuevos espacios que alberguen actividades culturales, el vicerrector se compromete a “adecuar la oferta cultural y acercarla a los intereses de nuestros estudiantes”.

El espacio cultural La Capilla se queda

El vicerrector de Cultura de la Universidad de La Laguna, (ULL), Juan Albino Pérez, se unió ayer al rechazo mostrado por buena parte de la comunidad universitaria a la propuesta del grupo claustral ACE, que recogía la eliminación de la capilla del Edificio Central. “Este espacio ya no tiene una función religiosa a pesar de su nombre y alberga una variada agenda cultural”, explica Pérez quien añade que, además de diferentes exposiciones –ya tiene cerrada una programación hasta final de año–, este espacio también alberga otro tipo de actividades culturales como los ensayos de las agrupaciones corales. El vicerrector también rechaza la propuesta de ACE de convertir este espacio en una sala de estudio puesto que “existen espacios de sobra para ello en la ULL en la actualidad”. “No es el espacio que debemos sacrificar para crear una sala de estudio porque uno de nuestros grandes retos es mejorar la oferta cultural, y no eliminarla, por lo que esa no es la vía que va a seguir este equipo de gobierno”. No obstante, recuerda que “atenderemos las solicitudes de los estudiantes y, si son necesarias más salas de estudio, se crearán, al mismo tiempo que seguiremos defendiendo la cultura”.