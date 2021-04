La higiene vocal se define como un conjunto de normas básicas que ayudan a preservar la salud vocal y a prevenir la aparición de alteraciones y dolencias. Con el objetivo de acercar al conjunto de la población pautas para cuidar el sistema fonatorio, Quirónsalud Tenerife expone un listado de ellas. Ahora más que nunca, con motivo del uso constante de las mascarillas,resulta fundamental incorporar determinados cuidados en el día a día para mantener una adecuada salud vocal y prevenir posibles enfermedades.

Eliminar el consumo de tabaco.

Ya que afecta a la mucosa que recubre la faringe y es el elemento más tóxicocapaz de dañar el aparato respiratorio y fonador.

Reducir el estrés.

Pues influye en la tensión muscular y de manera indirecta en la postura y producción vocal.

Utilizar un tono y el volumen adecuados.

Ni chillar ni susurrar, no se debe superar el ruido ambiental. Es recomendable hacer reposo vocal con resfriado o ronquera, saber sentir e identificar los signos de la fatiga vocal.

No carraspear.

Es preferible toser de forma suave para despejar la garganta, pues el hábito de carraspeo es más dañino que la tos.

La hidratación es clave.

La hidratación es imprescindible para que las cuerdas vibren de forma fluida y duradera.

Evitar los productos que irritan la garganta.

Como el alcohol y también los alimentos y bebidas muy fríos o muy calientes.

Eludir ambientes llenos de humo y/o mucho polvo.

Para de esta manera evitar cambios bruscos de temperatura.

Mantener una postura correcta.

Aunque pueda parecer que no existe relación, es importante mantener una postura corporal correcta que evite tensiones en el cuello y la cara y, cuando no quede más remedio que gritar, la mejor forma de no dañar las cuerdas vocales es hacerlo con el máximo apoyo abdominal para reducir al mínimo la tensión en el cuello.

Utilizar alternativas a la voz

. En el caso específico de los docentes, es recomendable servirse de sonidos para llamar la atención (palmadas, silbidos, timbres) y apoyarse en material audiovisual en el aula. También es importante evitar hablar de forma prolongada a larga distancia, como ocurre en todos los patios de recreo.

Técnicas de proyección vocal.

Para hacerse oír sin tener que subir el tono de voz y ser capaces de prevenir patologías orgánicas de las cuerdas vocales. Para ello, es vital entrenar bajo la dirección de un logopeda para reducir tensiones innecesarias en el sistema fonatorio.

Las pautas de higiene vocal pueden estar relacionadas de manera directa o indirecta con la producción de voz. Por ello, se considera necesario revisar los hábitos o conductas perjudiciales y tomar conciencia de ellos para poder modificarlos y reducirlos.