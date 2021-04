Con dos de las cuatro vacunas disponibles en el ojo del huracán por su posible relación con eventos trombóticos extremadamente raros, la inmunóloga Yvelise Barrios, insiste en la necesidad de que estos órganos de regulación sean transparentes. La inmunóloga avala la idoneidad de realizar este tipo de controles dado que con ellos, los especialistas aprenden a reconocer estos casos y pueden trabajar para tratarla de forma precoz y específica.

¿Las vacunas contra el coronavirus son seguras?

Tenemos que tener claro que cuando las vacunas pasan los controles de la Agencia Europea del Medicamento (EMA) es porque se ha demostrado que son seguras. De hecho, es lo primero que se mira en el procedimiento de autorización de este tipo de fármacos. Ni en nuestros mejores sueños de hace un año hubiéramos soñado con una situación como la actual, en la que disponemos de no una, sino varias vacunas aprobadas. Tenemos que confiar en nuestros reguladores que para eso los tenemos, seguir las indicaciones y ser conscientes de que la única manera de salir de esta situación es a través de la protección que adquirimos por la vacuna.

¿Cómo puede ser que en tan solo un año tengamos tantas vacunas eficaces contra el coronavirus?

Pues es gracias a la investigación realizada durante los 20 años previos. De hecho, estamos viendo las diferencias entre Europa y Estados Unidos, porque Estados Unidos tiene un sistema más engrasado respecto a las vacunas de RNA (como Pfizer o Moderna). Si tu tienes una red de investigación y una red de farmaindustria potente y además apuestas por la innovación, es posible. No podemos pretender que de un día para otro se creen todas las redes que necesitamos para resolver estos problemas porque la ciencia tarda tiempo. Está claro que sin la investigación previa no hubiéramos logrado esto en un tiempo récord.

¿Qué opina de las decisiones que están tomando las agencias de regulación europeas y americanas respecto a las vacunas de AstraZeneca y Janssen?

Desde la Sociedad Española de Inmunología (SEI) queremos lanzar un mensaje de sosiego. Sabemos que es complicado entender que los mecanismos de farmacovigilancia funcionan así, con transparencia. Estos casos muy raros es normal que se investiguen para saber realmente cual es el mecanismo detrás de ellos. Y es que, si sabemos reconocerlos y los tratamos de una forma precoz y específica, vamos a modificar el curso clínico de esos escasísimos casos que puedan tener efectos adversos. En todo caso, esperemos que sea una cuestión temporal y que poco a poco podamos ir utilizando todas las herramientas que tenemos para detener la pandemia.

En España se propone dejar a los vacunados con AstraZeneca con una sola dosis, ¿lo ven factible?

Una primera dosis se ha demostrado como suficientemente inmunogénica para protegernos, no hay casos de covid-19 grave descritas en las publicaciones científicas de Reino Unido. Por lo tanto, a las personas que se han quedado en ese limbo porque ahora no cumplen el requisito de edad, las emplazamos a tener calma, que sepan que van a tener un grado de protección que les va a proteger de la covid-19 grave, que es lo que se trata. En 12 o 15 semanas se tomará una decisión acerca de qué hacer con la segunda dosis, cuando ya tengamos más claro este panorama.

¿Y qué opinan de la posibilidad de inyectar una segunda dosis de Pfizer, por ejemplo?

Consideramos que no deberíamos poner una segunda dosis de una vacuna diferente a la de AstraZeneca, hasta que tengamos datos de un ensayo clínico que avalen estas combinaciones. Cabe recordar que en la ficha técnica de la vacuna de AstraZeneca se especifica que la segunda dosis debe ser del mismo producto como es normal. En Reino Unido hay un ensayo en marcha para este tipo de combinaciones y probablemente no haya ningún problema y sea seguro y eficaz. Pero tenemos que esperar a los resultados hasta decidir si podemos hacer estas combinaciones.

¿Por qué no se inocula la segunda dosis cuando ya la primera está puesta?

Lo que proponemos desde la SEI es que se ponga la segunda dosis de AstraZeneca, pero no podemos ir en contra de la Estrategia de Vacunación que ha puesto el límite de edad en 60 años. Se cree que son 2 millones de personas que están ahora en ese limbo de decisión.

Uno de los problemas principales de la desconfianza en la vacuna ha sido el cambio de criterio de inoculación. La población no entiende que en AstraZeneca antes se inoculara a menores de 55 y ahora se haya cambiado a mayores de 60.

Realmente la EMA nunca puso un límite de edad para el uso de AstraZeneca. Fueron las autoridades quienes establecieron un límite de edad porque en el ensayo de fase 3 de AstraZeneca no contaba con una gran población por encima de 55 años. Al proceder así, sesgamos esas reacciones adversas y las descubrimos en mujeres jóvenes por debajo de 55 años. Reino Unido no reportó estos casos antes porque ellos no limitaron la vacuna, sino que fueron directamente a inocular la primera dosis priorizando a la población muy vulnerable, que son mayores de 60.

Todas las vacunas tienen efectos adversos raros, como cualquier producto sanitario, pero resulta curioso que la producción de una aspirina, que tiene más efectos adversos, no se frene y esto sí.

También nos sorprende. Creo que la diferencia es que ahora mismo está puesto el foco de una manera brutal sobre todos los efectos adversos de las vacunas y hay una gran magnificación de situaciones que a nosotros como científicos, que estamos acostumbrados a este tipo de reacciones, y nos sorprende. El cómo se cuentan las cosas es importante, porque la población no está acostumbrada a este tipo de circunstancias.

Las vacunas no están llegando de manera equitativa a todo el planeta, que sería lo ideal para poder erradicar la enfermedad y evitar mutaciones, ¿existe un riesgo real de que el virus pueda eludir nuestra vacuna en algún momento?

Lo que sabemos a día de hoy, por estudio realizados en supervivientes y vacunados, es que las células han mantenido la capacidad de respuesta indemne frente a todas las variantes. En el caso de los sueros de las personas que han pasado la covid-19 sí se veía cierta disminución, que no abolición. No sé si tendremos que revacunarnos o si permanecerá cierto grado de protección, pero está claro que las vacunas van a cambiar absolutamente el panorama que tenemos, porque el tener nuestro sistema inmune con cierto grado defensa aunque sea menor frente a distintos tipos de variantes cambia totalmente el pronóstico de las personas infectadas. Nuestro sistema inmune funciona de forma muy eficaz y muy rápida cuando ya hemos reconocido el patógeno una primera vez. Por esta razón, insisto en que la única manera de protegernos frente a los estragos de la pandemia es vacunarnos.